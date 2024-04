15 apr 2024 15:22

COME DAGO-DIXIT, CLAUDIO VELARDI CONFERMA SU FACEBOOK CHE SARA’ IL NUOVO DIRETTORE DE “IL RIFORMISTA”: “ME LO HA PROPOSTO ALFREDO ROMEO (L’EDITORE, NDR) HO ACCETTATO L’INCARICO PER LA PROFONDA AMICIZIA E PER LA STIMA CHE NUTRO NEI SUOI CONFRONTI. NEI PROSSIMI GIORNI SARÀ L’EDITORE A DECIDERE MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA MIA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ..."