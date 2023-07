FILIPPO FACCI

IL DAGO-FLASH DI VENERDÌ 14 LUGLIO - L'ETERNA IPOCRISIA ITALICA HA VINTO: LUNEDI' DOVREBBERO ANNUNCIARE IN RAI IL TAGLIO DELLA STRISCIA DI FILIPPO FACCI - A MO' DI CONSOLAZIONE, I CERVELLONI DI VIALE MAZZINI AVREBBERO IN MENTE DI PROPORGLI UN PROGRAMMA SULLA MUSICA CLASSICA-OPERISTICA, MATERIA MOLTO CARA ALLA SENSIBILITA' DI QUEL "MOSTRO SESSISTA" DI FACCI...

(ANSA) - La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti "I facci vostri", inizialmente annunciata per settembre, dopo le polemiche per l'articolo sulla vicenda di La Russa jr scritto da Filippo Facci, che l'avrebbe dovuta condurre. Lo ha deciso - informa una nota di Viale Mazzini - l'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 "I fatti vostri.

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

Finisce prima di iniziare l’avventura di Filippo Facci alla Rai. Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche sorte intorno al contestatissimo fondo dell’editorialista di Libero sul caso La Russa jr, annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito.

La striscia quotidiana I Facci vostri , che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell’una, cinque minuti su un tema di attualità, viene cancellata prima ancora di concretizzarsi in un contratto. Non ci sarà nessuna sostituzione: il programma che precede il Tg2 , I fatti vostri si riprenderà i suoi cinque minuti mancanti.

La decisione, che in realtà Sergio avrebbe preso un minuto dopo aver letto le frasi di Facci, che non ha condiviso, è stata dallo stesso rinviata per una questione di metodo. Come ha spiegato nello scorso consiglio di amministrazione, l’ad non ha voluto decidere sull’onda delle polemiche.

Adesso che il clamore sembra calato e che lo stesso Facci ha smesso di rilasciare interviste che, per alcuni versi, stavano complicando un quadro già compromesso, l’ad insieme con il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, e per quello che gli compete, con il direttore generale Giampaolo Rossi, hanno convenuto che è meglio desistere.

[…] da qualche parte si sostiene che Facci potrebbe rientrare in palinsesto, magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato. Si vedrà.

[…] va risolto anche il problema di chi andrà a prendere il posto di Bianca Berlinguer nella prima serata di martedì su Rai3. C’è tempo fino alla fine del mese per valutare l’esito di alcune analisi di mercato commissionate dall’ad su vari personaggi tv, esterni e interni. Escluso Michele Santoro, la cui posizione sulla guerra in Ucraina viene considerata difficile da ospitare in Rai, si sta cercando un profilo che faccia buoni ascolti, ma non si esclude di valorizzare una figura interna, preferibilmente una donna. [....]

