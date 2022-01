COME DANDOLO-ANTICIPATO SU DAGOSPIA, MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI HANNO DECISO DI SEPARARSI - L'ANNUNCIO UFFICIALE: “DOPO 10 ANNI INSIEME, ABBIAMO DECISO DI MODIFICARE IL NOSTRO PROGETTO DI VITA. CI IMPEGNIAMO A PROSEGUIRE CON AMORE E AMICIZIA IL PERCORSO DI CRESCITA DELLE NOSTRE MERAVIGLIOSE BAMBINE. LA NOSTRA SEPARAZIONE RIMARRA' UN PERCORSO COMUNE E PRIVATO…”

(ANSA) - ''Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarra' un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso''. Così, con una nota all'ANSA, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciano la loro separazione.

Estratto dai Dandolo Indovinelli pubblicati da Dagospia domenica 17 gennaio 2022 (https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/indovinelli-dandolo-ecco-chi-erano-protagonisti-triangoli-296348.htm)

Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? In pochi ne parlano e in meno ne scrivono. I soliti pettegoli sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?

