10 mar 2024 12:10

COME DANDOLO-ANTICIPATO, ROBERTO POLETTI SI E' SPOSATO IN GRAN SEGRETO CON LO STORICO COMPAGNO, FRANCESCO NACCARI - E' IL GIORNALISTA A PARLARNE A "VERISSIMO", FRIGNANDO: "LA NOSTRO UNIONE CIVILE E' AVVENUTA A OTTOBRE DI DUE ANNI FA. LA NOTIZIA E' STATA DIFFUSA NEL TENTATIVO DI LEDERE LA MIA CARRIERA" (E IN CHE MODO? L'OMOSESSUALITA' E' UN DANNO?) - CANDELA LO INFILZA: "PER POLETTI IL MATRIMONIO CON UN UOMO È STATO UN TABÙ. TUTTO IN SEGRETO, MAI CONFERME. ORA IL LEGHISTA, BIOGRAFO DI SALVINI, PER LANCIARE IL PROGRAMMINO SU RETE4 SALUTA L'AGOGNATA PRIVACY..." - VIDEO