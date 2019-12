MUGHINI: "LA LAZIO HA STRAMERITATO DI VINCERE LA SUPERCOPPA. IN MEZZO AL CAMPO E' SUPERIORE AI BIANCONERI. RABIOT E RAMSEY DOVEVANO NOBILITARE IL NOSTRO REPARTO MA NON SONO STATI RILEVANTI NEMMENO PER 10 MINUTI. NON HO IL CAPPELLO IN TESTA. LO AVESSI, ME LO LEVEREI AL PASSAGGIO DI SIMONE INZAGHI E DEI SUOI PRODI. CHE MAGNIFICO E FURBISSIMO PRESIDENTE QUEL LOTITO, CHE CON L'AIUTO DI TARE E CON LA SPESA DI QUATTRO SOLDI HA MESSO SU UNA SQUADRA CAPOLAVORO" - LAPO: "JUVE VERGOGNATI, COMPLIMENTI ALLA LAZIO" - LO SPOGLIARELLO DI ANNA FALCHI SU INSTAGRAM: "NON SO COME MAI MA COMINCIA PROPRIO A PIACERMI IL BIANCO E NERO" - VIDEO