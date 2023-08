COME MAI A 48 ANNI LEONARDO DICAPRIO RIESCE ANCORA A COLLEZIONARE GIOVANISSIME TOP MODEL? TOLTE LE OVVIE RAGIONI CHE RIGUARDANO UN PATRIMONIO INFINITO, ESPOSIZIONE MEDIATICA COSTANTE E UNA VITA DORATA, LA SEXPERTA TRACEY COX È CONVINTA CHE QUESTE DONNE SI INFILINO IN UNA RELAZIONE CON SCADENZA ASSICURATA PER RAGIONI CHE SONO MOLTO PIÙ INTRICATE – C’È CHI SOGNA DI CAMBIARE LEO E CHI ACCRESCE IL SUO EGO SAPENDO DI ESSERE RIUSCITA A CONQUISTARLO – MA C’È ANCHE CHI, COME L’ULTIMA FIAMMETTA NEELAM GILL, CHE…

Ha 28 anni, è bellissima, è un'attivista ed è la prima modella di origini indiane a essere scelta per una campagna Burberry. Di certo Neelam Gill è una ragazza che sa cosa vuole essere nella vita.

Allora perché è l'ultima di una lunga serie di giovani modelle a essere legata al donnaiolo più famoso del mondo, Leonardo DiCaprio? Perché proprio un uomo che non ha frequentato nessuno di età superiore ai 25 anni negli ultimi 20 anni?

Perché non l'amministratore delegato di una società o un ricco filantropo? Un famoso artista o scrittore o qualcun altro che è al top della sua carriera? Perché le giovani donne brillanti e belle sembrano incapaci di resistere al fascino di uomini come il 48enne Leo DiCaprio? Ha provato a dare una risposta la sexperta di Tracey Cox che pensa di aver capito il segreto del successo dell’attore

Gli evidenti vantaggi

Leo ha una barca di soldi. È fisicamente attraente. Potrebbe non essere l'idea di bellezza di tutti, ma non è di certo uno da scartare. È carismatico, è famoso e la cosa strana delle persone famose è che tutti hanno la sensazione di conoscerle. Tutto quel tempo sullo schermo ci fa sentire una connessione personale, anche se non c’è.

Poi c'è il suo immenso status sociale. Leo non è solo un attore famoso, è una figura di successo e influente nell'industria dell'intrattenimento. Tutti apprezzano il successo.

Essere legata a Leo garantisce un'immediata attenzione da parte dei media: di certo non danneggerà la reputazione e potrebbe offrire delle fantastiche opportunità di networking.

Come è ovvio ci sono, dunque, tantissime ragioni per frequentarlo. Ma ce ne sono altre per non farlo. È chiaro che non ha intenzione di sposarsi presto o il desiderio di impegnarsi in una relazione monogama. Uscire con persone giovani e belle è, per lui, una dichiarazione di fiducia in se stessi e virilità. Mantenere quelle relazioni informali significa evitare la responsabilità e le aspettative che di solito derivano dall'età.

Non è un caso che le sue relazioni siano in qualche modo ripetitive. Le porta sul suo yacht e nei nightclub. Le fissa con il suo caratteristico "sguardo insistente": si avvicina e guarda rapito, lasciando che la ragazza del momento sia al centro della scena. Le sue relazioni seguono tutte lo stesso corso.

Ma perché succede? Di sicuro lui ha un serio problema a iniziare relazioni intime serie. Ma perché se sei una top model e hai già soldi e fama vuoi metterti in una situazione che non poterà di certo all’altare? Qual è la vera ragione per cui donne intelligenti e affermate come Neelam, Gigi Hadid, Blake Lively, Gisele, Helena Christensen, Demi Moore ed Eva Herzigova sono uscite con lui? Credo che ci sia un fattore psicologico da non tralasciare: il desiderio di essere quella che "doma" single più longevo del mondo.

Un istinto nutritivo

Alcune donne hanno un forte istinto nutritivo e credono di poter tirare fuori il meglio dagli altri, anche da quelli come Leo che hanno storie passate molto discutibili. Sono convinte di essere così emotivamente mature e premurose da poter fare la loro magia sullo scapolo d’oro.

Aggiungi a questo una fede nella redenzione, un pizzico di ottimismo e una speranza fuori misura e avrai il motivo per cui alcune persone perseguono relazioni senza via d’uscita. Il solo pensiero di cambiare una persona e che per farlo basta il vero amore, spiega perché certe volte si ha proprio il prosciutto sugli occhi.

Poi ci sono ragioni meno altruistiche.

A chi non piacciono le sfide? Conquistare il cuore di qualcuno visto come irraggiungibile o difficile da domare è una sfida troppo succulenta. È allettante, eccitante.

Per non parlare dell’autostima. Diventare la moglie di Leo, renderebbe chiunque la donna più speciale del mondo. Sei dunque più gentile, più intelligente, più desiderabile e carismatica di qualunque altra lui abbia mai avuto in passato.

E poi alcune persone trascorrono la vita alla ricerca di "progetti personali": provano un senso di soddisfazione nell'aiutare gli altri a superare sfide o problemi personali. Guarendo gli altri, sperano inconsciamente di poter guarire le proprie ferite.

Neelam, per esempio, ha un ex fidanzato violento che ha ucciso un'altra ragazza e poi si è suicidato. Ha tenuto un discorso sulla violenza domestica parlando delle sue esperienze. E non è l'unica top model ad avere un background o un passato non così glamour.

Ma le donne non sono tutte uguali. Le relazioni sane si basano sul rispetto reciproco, sulla comunicazione aperta e sui valori condivisi. Affidabilità, lealtà e connessione emotiva sono più importanti per la maggior parte delle persone.

Non tutti cercano un DiCaprio, anche con gli ovvi vantaggi offerti da denaro e fama.Il tentativo di cambiare la natura e il comportamento di qualcuno è una prospettiva emotivamente estenuante e scoraggiante per una persona media. Sarà, forse, perché le donne non sono tutte top model.

