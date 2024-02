7 feb 2024 17:31

COME MAI ANNALISA NON E’ SCESA DALLA SCALA DELL’ARISTON? LA CANTANTE LIGURE, TERZA IN CLASSIFICA DOPO LA PRIMA SERATA, SPIEGA: “NON SONO INCINTA. NON HO FATTO LE SCALE PERCHÉ UN ANNO FA CI SONO CADUTA. HO PRESO UNA TESTATA CONTRO UN MURO E SONO FINITA AL PRONTO SOCCORSO. MI SONO FATTA MALE E HO AVUTO PER UN BEL PO’ DI TEMPO LA FRANGIA SULLA FRONTE PER COPRIRE UNA BELLA CICATRICE” – VIDEO