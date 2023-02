COSA C’E’ DIETRO IL BOOM DI MR RAIN, TERZO IN CLASSIFICA

COME MAI DOPO L’ESIBIZIONE DI IERI SERA ULTIMO SI È CHIUSO IN CAMERINO?

morta per Elodie che ha spiegato il mood del suo look di stasera #Sanremo2023pic.twitter.com/AMCcfyJhKr — Våle??; Campioni d'italia ??? (@Vale41229116) February 10, 2023

FINO ALL’ULTIMO - Come mai dopo l’esibizione di ieri sera Ultimo si è chiuso in camerino? Le voci di dentro dell’Ariston raccontano che “The Voice” di San Basilio non volesse più uscire.

RAIN MAN - Tra gli "addetti ai livori" gira voce che il grande boom di Mr Rain, terzo in classifica, sia "agevolato" dai suoi manager Francesco Facchinetti e Niccolò Vecchiotti. Il suo video è il più visto sul canale Instagram del Festival con oltre 5,6 milioni di visualizzazioni.

JE SUIS CARLA’ - Grande agitazione a Sanremo per l’imponente servizio di sicurezza previsto per l’arrivo di madame Sarkozy, Carla Bruni...

SPLASH – Si dice che il maestro Beppe Vessicchio sia pazzo del brano “Splash”, la canzone che Colapesce&Di Martino hanno portato al Festival

A MORELLO, PERMETTI UNA PAROLA? Avreste mai pensato che Tom Morello, mitologico chitarrista di una band antagonista come i Rage Against The Machine, si ritrovasse a suonare con i Maneskin sul palco di Sanremo? La conferma che moriremo tutti democristiani…

ELODEA – Elodie in diretta su Radio 2 con Gino Castaldo e Ema Stokholma spiega il mood del look austero di ieri sera “da ricca ereditiera che ha ucciso il marito ma che un po’ si è pentita”

CHE CE FREGA DI AMADEUS, NOI C’AVEMO TOTI GOL - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Il festival senza la Rai? È come il pesto senza il basilico. Se non ci fossero polemiche, non sarebbe Sanremo”

