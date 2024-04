COME MAI LUCIO PRESTA HA SCELTO PROPRIO HOARA BORSELLI PER RACCONTARE LA SUA “VERITÀ” SULLA FINE DEL RAPPORTO CON AMADEUS? SARÀ UN CASO CHE L’EX SOUBRETTE, SPINTA DAL CENTRODESTRA, SIA STATA RIMBALZATA DAL CONDUTTORE CHE NON L’HA VOLUTA COME OSPITE? – IL PASSAGGIO PIÙ DELICATO DELL’INTERVISTA: QUANDO “BRUCIO” RACCONTA CHE “AMADEUS HA VIOLATO UNA CIRCOLARE DELLA VIGILANZA RAI…” - VIDEO

Il passaggio più interessante di tutta la storia Presta/Amadeus. pic.twitter.com/mU6D9eBWIQ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 29, 2024

amadeus lucio presta

Estratto dell’articolo di La. Za. Per il “Corriere della Sera”

«Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si svolti i fatti». Così il 10 aprile su X, Lucio Presta […] faceva intendere di essere pronto a dire la sua «verità» sulla separazione da Amadeus.

«Verità» raccolta ieri dal Giornale . Il racconto si concentra su Sanremo. Il primo Festival […] «è un capolavoro di complicità», benché Amadeus non sapesse «neanche da dove iniziare a formulare un regolamento».

Presta avrebbe scritto quello «che poi lui ha portato in Rai come opera sua». Presta e il conduttore lavorano in «perfetta armonia» per quattro Festival. Ma prima del quinto […] l’agente si accorge che qualcosa non funziona più. Chiede un incontro ad Amadeus, che gli risponde di «avere molto da fare».

IL NUOVO TWEET DI LUCIO PRESTA CONTRO AMADEUS

Nel frattempo «due miei stretti collaboratori iniziarono un rapporto diretto e segreto con lui, parlando male di me e violando i segreti dell’azienda». L’incrinatura si fa crepa quando «Amadeus chiese un appuntamento a me e a mio figlio Niccolò in qualità di produttore di Arena Suzuki», varietà in onda dall’Arena di Verona. Voleva che «gli venisse pagata dalla società la direzione artistica e riconosciuti i diritti della titolarità del format».

hoara borselli panarea

Presta spiega «che la Commissione di Vigilanza Rai ha vietato che gli artisti prendano denaro dai produttori di show che conducono».

Ma il figlio cede e «gli riconosce 90mila euro, soldi fatturati da Ama contravvenendo alla circolare... incassata la fattura, mi annunciò di voler interrompere il rapporto». Avrebbe dovuto pagarlo fino ad agosto, ma poi «mi ha comunicato che intendeva pagarmi fino a dicembre. Per questo è stata data disposizione ai legali di tutelare i miei interessi». […]

