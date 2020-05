COME MAI SILVIA CALANDRELLI È STATA SILURATA SENZA TANTI COMPLIMENTI DALLA DIREZIONE DI RAI3? IL MANDATO PIÙ CORTO DELLA STORIA (4 MESI) È FINITO PERCHÉ AVEVA PROVATO A ESSERE ALLO STESSO TEMPO GRILLINA E DI SINISTRA, SACRIFICANDO GLI ASCOLTI PER FAR CONTENTI GLI UNI E GLI ALTRI. SOLO CHE AL DUNQUE, SIA IL PD CHE IL M5S NON L'HANNO DIFESA. L'ACCUSA DI AVER TOLTO QUOTE ROSA? LA PATERNITI È STATA PROMOSSA, LA DE SANTIS PURE. L'UNICA SCARICATA È RIMASTA LEI. E ORA IL SUO SOSTITUTO FRANCO DI MARE HA CAPITO UNA COSA…

Silvia Calandrelli, la direttrice silurata da Raitre per far posto a Franco Di Mare, ha tentato in ogni modo di salvare la poltrona, la più prestigiosa delle tre (e’ anche direttrice di Rai Cultura e Rai5). Era convinta di farcela grazie alla sua abilità di essere nello stesso tempo grillina e di sinistra, di stare al centro e di avere perfino amici a destra. Un abile politico più che un direttore, capace di sopravvivere a qualsiasi tempesta.

Qualcuno l’aveva vista più volte a pranzo con Simona Ercolani, buona amica di Salini, a cui aveva commissionato nuovi progetti. Chissà se aveva pensato anche a lei come assicurazione sulla vita. Probabile. In questi mesi - 4 quelli della sua direzione, la più breve della storia di Raitre - ha flirtato molto coi grillini che d’altra parte l’avevano nominata, soprattutto col ministro dell’istruzione Azzolina, con cui vanta ottimi rapporti.

Aveva sacrificato gli ascolti della rete ereditati da Coletta, anche programmi importanti, per mandare in onda improbabili speciali sulla scuola ai tempi del Covid e poi teatro, cultura, roba che in tv fa l’uno per cento di share. Nel frattempo si era staccata dal Pd e quando ha capito, qualche giorno fa, che l’aria per lei si era fatta pesante ed e’ andata a bussare alla porta dei sinistrorsi per chiedere aiuto, quella porta l’ha trovata chiusa.

Perfino il suo amico Di Bella con cui aveva fatto asse durante la sua direzione l’ha lasciata sola. Per salvarsi le era rimasta un’unica mossa disperata per tentare di scongiurare la nomina di Di Mare, molto amico del ministro Spadafora, buttarla sulla parità di genere, lei che non aveva neanche un collaboratore donna. Sperava che Salini fosse preoccupato delle critiche che gli sarebbero piovute addosso.

Ieri sera le agenzie riportavano queste poche righe a firma Usigrai, il sindacato interno all’azienda di Viale Mazzini. Nella nota, firmata dalla commissione pari opportunità della Fnsi e dell’Usigrai e dell’Odg e dall’associazione Giulia Giornaliste si legge: “Apprendiamo con indignazione che il Cda della Rai si appresta in queste ore a cambiare alcuni direttori di rete e di testata e respingiamo con fermezza l’idea che a farne le spese siano le uniche due donne ai vertici di una rete, Rai 3, Silvia Calandrelli, e di un Tg, il Tg3, Giuseppina Paterniti, tg premiato dagli ascolti e apprezzato per equilibrio e qualità. Si vuole una Rai monocolore dal punto di vista del genere?”

La Paterniti e’ stata promossa, a Raicom e’ stata nominata la De Santis, l’unica a essere stata ''dimenticata'' e’ stata la Calandrelli, scaricata dai 5 stelle e disconosciuta dal Pd. E ora che succede? I bene informati dicono che Di Mare non ha esperienza da direttore, a Raitre arriverà con qualcuno che lo aiuterà a decidere. Una cosa però l’ha già capita: mai cercare di fare contenti due litiganti…

