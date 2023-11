COME È NATO L’ACCORDO TRA ITALIA E ALBANIA SUI MIGRANTI? – LO SPIEGA MAURIZIO CROZZA, CHE LO FA RISALIRE ALLE VACANZE ESTIVE DI GIORGIA MELONI (E GIAMBRUNO) SULL’ALTRA SPONDA DELL’ADRIATICO: “È NATO QUEST’ESTATE IN ALBANIA, AL MARE. È LÌ CHE È NATA LA “SCINTILLA” FRA EDI RAMA E GIORGIA MELONI. È TRA UNO SPRITZ E UNA NOCCIOLINA CHE HANNO DECISO TUTTO. ECCO QUESTO APERITIVO C’È COSTATO 116 MILIONI, BEVANDE ESCLUSE” - VIDEO

MONOLOGO DI MAURIZIO CROZZA SULL ACCORDO ITALIA ALBANIA

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – nel suo monologo inquadra il momento in cui dev’essere nato l’accordo tra Meloni e Rama per l’apertura dei due centri per l’accoglienza migranti sul territorio albanese: “l’accordo è nato quest’estate in Albania, al mare. È lì che è nata la “scintilla” fra i due. […] è tra uno spritz e una nocciolina che hanno deciso tutto. Ecco questo aperitivo c’è costato 116 milioni, bevande escluse”.

