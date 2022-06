6 giu 2022 07:58

COME È MORTO “ER PATATA”? – SUL TAVOLO DEL SUO APPARTAMENTO LA POLIZIA HA TROVATO DELLE TRACCE DI COCAINA E DUE BUSTINE DI HASHISH, MA IL NARCOTEST ANCORA NON È STATO EFFETTUATO. SERVIRÀ L’AUTOPSIA PER CHIARIRE SE ROBERTO BRUNETTI È DECEDUTO PER OVERRDOSE – L’APPARTAMENTO NON ERA A SOQQUADRO, E IL SUO CORPO ERA COPERTO DA UN LENZUOLO – GIOVEDÌ, INTORNO ALLE 21, L’ULTIMO CONTATTO SU WHATSAPP: MA HA VISTO QUALCUNO VENERDÌ? CHI GLI HA SCRITTO O TELEFONATO?