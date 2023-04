COME PUNGE VESPA! – “BRU-NEO” SBOTTA A “PORTA A PORTA” CONTRO L’AVVOCATO DI GISELLA CARDIA, SANTONA DI TREVIGNANO, CHE PARAGONAVA LE LACRIME DI SANGUE DELLA STATUA DELLA MADONNA VICINO ROMA AI MIRACOLI DI LOURDES: “NON CONFONDIAMO DELLE COSE CHE SONO AI LIMITI DELLA CREDULITÀ POPOLARE CON COSE CHE SONO MOLTO PIÙ SERIE” (VIDEO!) – GLI SVALVOLATI VANNO SEMPRE A COPPIA: ROSANNA CHIFARI, DOTTORESSA CHE HA “CONVALIDATO” LE STIMMATE DELLA PRESUNTA VEGGENTE, È UNA NO VAX E NO GREEN PASS….

[…] Giuseppe Marazzita, avvocato di Gisella Cardia, ha paragonato quanto accade a Trevignano con Lourdes. Bruno Vespa non ha gradito e ha ribattuto: "La Chiesa si è sbattuta la testa sul miracolo di Lourdes per quasi un secolo. Non confondiamo delle cose che sono ai limiti della credulità popolare con cose che sono molto più serie".

La dottoressa che ha "convalidato" le stimmate della santona di Trevignano si chiama Rosanna Chifari, è una neurologa, ed è nota per essere stata consulente della Lega dal 2009 in commissione Sanità e per essere vicina all'universo No Vax e No Green Pass. […]

Così la dottoressa Chifari, in diretta su Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso, raccontava quello che asseriva di aver visto: "A cominciare dal mercoledì delle Ceneri, iniziano ad aprirsi le feriti di forma circolare sulle mani e sui piedi, sono sanguinanti e profumano intensamente di fiori e soprattutto le mani non mostrano delle difficoltà funzionali". E con la Madonna di Trevignano sono serviti anche i miracoli e le "prove" di santità.

E ancora raccontava cosa avrebbe visto nel periodo di Pasqua sostenendo di essere stata testimone oculare del "miracolo": "Le mani dovrebbero essere bloccate con le dita rosse e gonfie. Invece le sue mani si muovono normalmente. La stessa cosa avveniva a Padre Pio. Ci sono state anche delle manifestazioni ematiche sotto pelle con la forma della corona di spine. L’ho vista io perché il giorno del venerdì santo ero con lei." […]

La neurologa compare nel comitato medico scientifico del gruppo "IppocrateOrg", che raccoglie molti sanitari "non allineati" alla medicina ufficiale. Nei mesi più difficili della pandemia a sostenuto l'utilizzo dell'ivermectina e dell'idrossoclorochina, farmaci sconsigliati da tutte le agenzie ma bandiera di chi ha sostenuto le "cure domiciliari". […]

