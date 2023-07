COME ROSICA ELON MUSK! NEL GIORNO DEL LANCIO DI THREADS, PIATTAFORMA CONCORRENTE DI TWITTER IDEATA DA ZUCKERBERG, MR. TESLA SVELENA: “È MILLE VOLTE MEGLIO ESSERE ATTACCATI DA SCONOSCIUTI SU TWITTER CHE INDUGIARE IN UNA FELICITÀ FALSA SU PIATTAFORME COME INSTAGRAM” – COME FUNZIONA THREADS, DISPONIBILE AL MOMENTO SOLO NEGLI STATI UNITI...

(ANSA) - Elon Musk risponde al lancio da parte di Meta della piattaforma Threads, rivale di Twitter. "E' mille volte meglio essere attaccati da persone sconosciute su Twitter che indugiare in una felicità falsa su piattaforme come Instagram che nascondono il dolore", ha scritto sul social media che ha acquistato ad ottobre riferendosi al fatto che a Threads si può accedere con le credenziali di Instagram ed ha molte caratteristiche simili.

Anonino Caffo per l’ANSA

Bastano pochi minuti per entrare in Threads, il nuovo social di Meta lanciato in tutto il mondo che si pone come concorrente di Twitter. L'app non si può scaricare ancora nell'Ue dove si è acceso un faro del Garante privacy irlandese che ha richiesto requisiti più stringenti, ma con un account estero associato all'App Store di Apple o al Play Store di Android, è possibile usarla anche in Italia.

Negli Usa ci sono già dei malfunzionamenti, con diverse persone che affermano come l'app si chiuda, va in 'crash' in automatico, quando si tenta di caricare una foto da un iPhone. Al primo accesso, viene chiesto di autenticarsi con le credenziali di Instagram, che rappresenta la base per il funzionamento. A differenza del più famoso social però, Threads utilizza un protocollo decentralizzato e aperto, che renderà possibile condividere contenuti anche da altre app, come Mastodon, altra alternativa a Twitter.

Meta parla di 'fediverso', ossia di un prossimo scenario in cui Threads sarà solo una delle tante app che potranno parlarsi tra di loro, incrociando post e interazioni. Una volta entrati nel social, si può procedere con il creare, da zero, il proprio profilo oppure lasciare che l'app copi le informazioni, foto compresa, da Instagram. A questo punto, bisogna scegliere se seguire gli stessi utenti oppure partire solo con nuovi collegamenti, da ricercare nella barra inferiore, cliccando sulla lente di ingrandimento.

Threads supporta messaggi di testo fino a 500 caratteri, foto e video fino a cinque minuti. Ma anche i repost - come i retweet - così come i post con le citazioni. Gli utenti possono limitare le loro risposte, bloccare e segnalare altri utenti. E i post di Thread possono essere condivisi come Storie su Instagram.

L'account di Threads può essere pubblico o privato, modificando poi la scelta nelle impostazioni. Rispetto a Instagram è più semplice scegliere frasi vietate e da nascondere, oppure visualizzare la lista dei profili bloccati, così da migliorare l'esperienza ed evitare contenuti indesiderati. Si riceveranno avvisi, se abilitati, per risposte ai propri post, menzioni e interazioni con personaggi verificati, ossia con la spunta blu, che si può acquistare anche in Italia, con l'abbonamento a Meta Verified.

