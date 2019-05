IL CIELO È SEMPRE PIÙ BENETTON – LA TRATTATIVA DI ATLANTIA SU ALITALIA CONTINUA NONOSTANTE LE SMENTITE DI CASTELLUCCI – E LE CONCESSIONI? I 5 STELLE NON POSSONO PERMETTERSI CHE L’OPERAZIONE SEMBRI UN "DO UT DES" PER LIBERARE I BENETTON DAI CASINI DEL PONTE MORANDI. IL SISTEMA PER SALVARE CAPRA, CAVOLI E FACCIA? ASSEGNARE IL TRATTO DEL VIADOTTO CROLLATO A UN ALTRO CONCESSIONARIO E…