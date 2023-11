COME SAREBBE OGGI FREDDIE MERCURY? RISPONDE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UNA SPECIE DI PABLO ESCOBAR ARCOBALENO – IL CANTANTE DEI QUEEN, MORTO NEL 1991, AVREBBE 77 ANNI, E SECONDO GLI ALGORITMI DI “MIDJOURNEY” PORTEREBBE ANCORA I SUOI CARATTERISTICI BAFFI E LE SUE ICONICHE GIACCHE DI PELLE – IL TUTTO, CONTORNATO DA CINTURE DORATE E BOA DI PIUME ROSA CON PAILLETTES, CHE EFFETTIVAMENTE AMAVA MOLTO. MA DA VECCHIETTO LE AVREBBE DAVVERO ANCORA INDOSSATE O SI SAREBBE “IMBORGHESITO”?

Traduzione dell’articolo di Bethany Whittingham per https://www.dailystar.co.uk/

freddie mercury

Sono passati 32 anni dalla tragica morte del frontman dei Queen, Freddie Mercury, e ora l'intelligenza artificiale ha rivelato come sarebbe oggi. Il musicista morì nella sua casa di Kensington a soli 45 anni per AIDS il 24 novembre 1991. L'HIV gli era stato diagnosticato nel 1987 e si era assicurato di vivere i suoi ultimi giorni con tutto l'entusiasmo possibile.

La sua morte è stata una sorpresa per molti dei suoi fedeli fan in tutto il mondo, perché il cantante di Bohemian Rapsody aveva tenuto segreta la sua diagnosi. Il leggendario cantautore aveva parlato della sua condizione solo agli amici più stretti e alla famiglia, nonostante la malattia stesse distruggendo il suo corpo.

Dopo aver informato i suoi compagni di band della sua malattia, ha insistito sul fatto che voleva continuare a fare musica il più a lungo possibile. Freddie disse loro: "Non voglio intraprendere alcuna azione, se non quella di continuare ad andare avanti come stiamo facendo. Voglio continuare a fare musica il più a lungo possibile". Nel febbraio 1990, Freddie si unì ai Queen mentre ritirava il Brit Award per il "Contributo eccezionale alla musica britannica"; mentre il chitarrista Brian May parlava a nome della band, Freddie chiuse brevemente il discorso dicendo: "Grazie....buonanotte".

freddie mercury oggi secondo l intelligenza artificiale 2

Fu la sua ultima apparizione in pubblico ma Freddie ebbe tempo di consegnare un messaggio emozionante ai suoi fan nel suo ultimo video musicale, These are the Days of our Lives. Tratta dall'album Innuendo del 1991 dei Queen, la canzone includeva il testo "You can't turn back the clock, you can't turn back time, ain't that a shame?". ("Non si può mandare indietro l'orologio, non si può tornare indietro nel tempo, non è un peccato?".

Nei momenti finali, Freddie guarda dritto verso la telecamera e dice: "Vi amo ancora". Nelle nuove immagini generate dal sistema di intelligenza artificiale Midjourney, Freddie sfoggia ancora i suoi tipici baffi nel giorno del suo ipotetico 77° compleanno. Secondo l’Ai, Freddie avrebbe ancora un aspetto favoloso come in gioventù. Lo si vede sfoggiare la sua famosa giacca di pelle in varie tonalità di rosa, oro e viola.

freddie mercury oggi secondo l intelligenza artificiale 3

I capi sono stati abbinati a varie cinture dorate e a boa di piume rosa con paillettes, che lui amava molto durante l'apice della sua carriera. Spesso si vedeva abbinare le sue giacche appariscenti con un paio di pantaloni di pelle nera che completavano il look rock and roll.

Freddie non è mai stato uno che si sottrae a un po' di “bling”, e lo stesso si può vedere in queste immagini. La star di We Will Rock You ha scelto di aggiungere un po' di scintillio in più al suo look con diverse collane e anelli a catena d'oro.

freddie mercury oggi secondo l intelligenza artificiale 1 freddie mercury 2 freddie mercury 1 freddie mercury freddie mercury e john deacon