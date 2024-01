19 gen 2024 14:27

COME SI CAMBIA, PER NON FALLIRE – LE MANOVRE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE DELLA RAI PER EVITARE IL CRAC: PREVISTA UNA CESSIONE DI QUOTE DI RAI WAY E TAGLIO DEL TETTO AGLI APPALTI ESTERNI PER LIMITARE LO STARPOTERE DEGLI AGENTI – TRATTIVE IN CORSO PER ADRIANO CELENTANO PER UNO SPECIALE PER I 70 ANNI DELLA RAI, I “RIMPIANTI” SU FAZIO (“SE ASPETTAVA LO AVREMMO RICONFERMATO RIVEDENDO LA PARTE ECONOMICA”), VESPA CHE OSPITERÀ IL DUELLO MELONI-SCHLEIN E LA MULTA PER FERRAGNI-INSTAGRAM PAGATA DAI CONTRIBUENTI…