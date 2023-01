COME SI CAMBIA PER NON SPARIRE – CONTRO OGNI ASPETTATIVA “CHE C’È DI NUOVO”, IL PROGRAMMA FLOP DI ILARIA D’AMICO, RITORNA IN PRIME TIME SU RAI2 DA QUESTA SERA: ARCHIVIATA L’IDEA DEL "GARBATO TALENT SHOW DELLE IDEE" PER MANCANZA DI TELESPETTATORI, LA PRESENTATRICE HA DOVUTO DIROTTARE SUL TRASH. E INFATTI SPERA DI ACCIUFFARE QUALCUNO INTERVISTANDO WANNA MARCHI. INTANTO CASCHETTO OCCUPA MILITARMENTE LE RETI RAI...

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

ilaria d amico che c e di nuovo

Questa sera, giovedì 12 gennaio 2023, in prime time su Rai2 tornerà il talk show condotto da Ilaria D'Amico, Che c'è di nuovo. Dato erroneamente per morto molte volte visti i bassi ascolti, il programma voluto dall'ex Direttore dell'Approfondimento Rai Mario Orfeo e prodotto da Fremantle, è riuscito contro ogni aspettativa a superare l'anno vecchio senza essere chiuso e ad approdare nel 2023.

wanna marchi a belve 4

E, scorrendo la lista degli ospiti di questa sera, un nome spicca fra tutti: Wanna Marchi. Già intervistata qualche mese fa Francesca Fagnani a Belve, l'ex regina dello scioglipancia e dei sali miracolosi, condannata a nove anni e sei mesi di reclusione nel 2009, segna definitivamente il tramonto dell'idea originale alla base di Che c'è di nuovo, ovvero quella di un "garbato talent show delle idee" che evitasse gli scontri fra opinionisti e soprattutto gli espedienti mediatici per strappare qualche punto di share in più.

ilaria d amico che c e' di nuovo 5

Un'ambiziosa linea editoriale cassata - assieme ai previsti quattro opinionisti fissi Valentina Petrini, Stefano Zurlo, Gerardo Greco e Francesco Giubilei - dopo le prime due puntate dagli ascolti esangui e sostituita da una più classica formula di talk show, confermata anche dalla presenza, fra gli ospiti di questa sera, di un personaggio divisivo come Vittorio Sgarbi non certo estraneo alle liti in diretta. Con la consacrazione della nuova veste, riuscirà Che c'è di nuovo a superare finalmente l'agognata (seppur magra) soglia del 4% di share? Vedremo.

WANNA MARCHI MAGO DO NASCIMENTO

L'altra particolarità è che la prima serata televisiva sarà di fatto, e in maniera inquietante, quasi tutta targata Beppe Caschetto. Alludiamo al potentissimo agente a capo della Itc 2000 che rappresenta Ilaria D'Amico ma anche Corrado Formigli, in onda contro di lei questa sera con Piazza Pulita, e Geppi Cucciari che alla stessa ora debutterà su Rai3 con il nuovo programma Splendida Cornice. Senza contare che, ospite di D'Amico questa sera, ci sarà Salvo Sottile anch'egli seguito dalla Itc 2000 di Caschetto così come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu invitati da Cucciari.

ilaria d amico che c e' di nuovo 3

Aggiungiamo al bouquet serotino di Caschetto, Pif al timone di Ciao Marziano su Rai3 alle 20.20, Stefano De Martino in onda in seconda serata su Rai2 con Bar Stella, e Alessia Marcuzzi che ieri ha debuttato in prime time su Rai2 con Boomerissima, ma anche Fazio-Littizzetto la domenica sera, Massimo Gramellini il sabato alla stessa ora e tanti altri, e ci renderemo conto una volta di più dell'occupazione militare del video, e in particolare delle serate Rai, da parte della Itc 2000. Tutto regolare? Non essendovi ancora (o forse più) una Commissione di Vigilanza Rai, la domanda non può che morire sul nascere.

ilaria d amico che c e' di nuovo 2 BEPPE CASCHETTO wanna marchi e stefania nobile 11 WANNA MARCHI 4 WANNA MARCHI STEFANIA NOBILE ilaria d amico che c e' di nuovo 1 ilaria d amico che c e di nuovo