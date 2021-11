COME SI DILETTA CON LE MUTANDE! - ORA LA LEOTTA È DIVENTATA PURE ESPERTA DI BOXER “SCIENTIFICI” PER UOMINI: NELLA NUOVA PUBBLICITÀ DI "INTIMISSIMI" SI VEDE LA SHOWGIRL NEI PANNI DI SCIENZIATA CHE TESTA LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PRODOTTO, TRA CUI LA RESISTENZA… - VIDEO

Rita Caridi per www.sportfair.it

il nuovo spot di intimissimi con diletta leotta 11

Intimissimi Uomo presenta la nuova campagna 2021, tra umorismo e leggerezza, con Diletta Leotta protagonista di una nuova storia. Il brand punta nuovamente sul suo best seller: il boxer basic, un prodotto di altissima qualità al prezzo unico di 7,90€. La campagna racconta il boxer tramite le sue caratteristiche: comfort, traspirabilità e resistenza.

il nuovo spot di intimissimi con diletta leotta 3

Un cliente, entrato in un negozio Intimissimi Uomo, si trova improvvisamente catapultato in un laboratorio segreto, dove testerà il prodotto in prima persona, seguito da una scienziata d’eccezione, l’ambassador del brand Diletta Leotta.

il nuovo spot di intimissimi con diletta leotta 5

Scienza e moda risultano essere il mix perfetto che Intimissimi Uomo usa in modo ironico e brillante per comunicare la vera scienza del boxer, da indossare o da regalare!

il nuovo spot di intimissimi con diletta leotta 14

Lo spot è live dal 14 Novembre con una campagna multicanale in TV e sul web. Intimissimi Uomo non è solo sinonimo di qualità, ma anche di trasparenza, attraverso un profondo controllo della filiera produttiva: il 94% degli articoli presenti nei negozi Intimissimi Uomo, infatti, è prodotto in fabbriche di proprietà, in Italia e all’estero.

il nuovo spot di intimissimi con diletta leotta 1

Questo modello consente di mantenere un’elevata qualità ad un prezzo accessibile. L’approccio trasparente si concretizza ancora di più nello shop online intimissimi.com grazie alla presenza di una sezione denominata “tracciabilità” nella scheda prodotto di ogni capo, dove vengono riportati i dettagli delle strutture in cui tale capo è stato fabbricato.

