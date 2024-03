COME SI FA A TRADIRE MARTINA STELLA? ACCORDO IN TRIBUNALE, E MATRIMONIO FINITO, TRA L’ATTRICE PER MANCANZA DI COPIONI E ANDREA MANFREDONIA, DOPO IL TRADIMENTO DI LUI! - IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA HA UFFICIALIZZATO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA L'EX DI LAPO ELKANN E IL PROCURATORE DI CALCIO, FIGLIO DELL’EX CALCIATORE DI LAZIO E JUVE LIONELLO - MANFREDONIA DOVRÀ VERSARE A MARTINA STELLA UN ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO....

Da corriere.it - Estratti

martina stella andrea manfredonia

Accordo in tribunale dopo il tradimento per Martina Stella e l'ormai ex marito Andrea Manfredonia, lei affermata attrice lanciata nel mondo del cinema con «L'ultimo bacio» di Muccino e lui procuratore sportivo figlio di Lionello, asso della Lazio. La crisi era finita sui giornali pochi mesi fa, quando Stella aveva scoperto una relazione extra-coniugale dell'uomo con cui era sposata da sette anni, e prima tre di convivenza, e col quale aveva avuto un figlio, il secondo per l'attrice dopo la prima bimba avuta dall'ex, l'hair stylist Gabriele Gregorini.

Ora, il matrimonio Stella-Manfredonia si chiude anche ufficialmente in un'aula del tribunale civile di Roma, che come riporta il Messaggero ha emesso il decreto di omologazione rendendo così effettiva la separazione consensuale, con accordi precisi: Manfredonia dovrà versare a Stella un assegno per il mantenimento del figlio.

martina stella

(...)

Ma non posso neanche nascondere quello che è accaduto. Ad agosto mi sono separata. Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili». E così, al Corriere, Stella aveva detto che, l'importante, in questa fase di separazione, era proteggere loro: «Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi».

COPERTINA OGGI - 27 DICEMBRE-3 GENNAIO 2023 martina stella foto di bacco (2) martina stella foto di bacco (4) martina stella martina stella foto di bacco (1) martina stella foto di bacco (3) martina stella martina stella 9 martina stella 7 martina stella 5 martina stella 3 martina stella 2 martina stella 18 martina stella 16 martina stella 15 martina stella 14 martina stella