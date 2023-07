DAGONEWS

heather locklear 4

Lo star system non perdona: un attimo sei la stella del momento, circondata dai flash dei fotografi e dalle attenzioni della stampa, l’attimo dopo sei abbandonata a te stessa, come una clochard. È la parabola della povera Heather Locklear, passata alla storia come “la cattiva di Merlose Place” o nel ruolo di poliziotta (Stacy Sheridan) in TJ Hooker.

In molti si stanno preoccupando per la salute dell’attrice 61enne, che è stata vista comportarsi in modo molto strano a Malibu, in California. La star, che già in passato ha avuto seri problemi psichici, è stata fotografata mentre cercava di stare in equilibrio sul cornicione di un edificio aggrappandosi a delle colonne.

Dei vecchi amici sostengono che abbia ricominciato ad alzare il gomito buttando alle ortiche i suoi sforzi per disintossicarsi dall’alcol.

Il giornale inglese “DailyMail” ha avvistato Locklear, accompagnata da un uomo che si ritiene essere il suo fidanzato, l'ex pilota di motocross Chris Heisser per un appuntamento durato un'ora. Una volta uscita l’attrice si è seduta in cima a una scala per un po', dove ha letto da un diario e ha iniziato a parlare da sola.

heather locklear 10 Heather Locklear

heather locklear 7 Heather Locklear in TJ Hooker heather locklear heather locklear heather locklear heather locklear cocktail melrose place heather locklear heather locklear 1 heather locklear 11 tommy lee heather locklear heather locklear 9 heather locklear 8 heather locklear 3 heather locklear 6 heather locklear 2 heather locklear 12 heather locklear 5