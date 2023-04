COME SI RILANCIA IL CINEMA? PUNTANDO SUI "VECCHIETTI" E LE "MINESTRE RISCALDATE" - HOLLYWOOD HA CAPITO CHE PER CONVINCERE LE PERSONE AD ALZARE LE CHIAPPONE DAL DIVANO E TORNARE IN SALA BISOGNA SOMMERGERLE DI SEQUEL, SPIN-OFF E "EFFETTO NOSTALGIA" - QUALCHE ESEMPIO? A LUGLIO ARRIVA IL SETTIMO EPISODIO DI "MISSION IMPOSSIBLE", IL FESTIVAL DI CANNES SAREBBE IN TRATTATIVA PER OSPITARE L’ANTEPRIMA DEL NUOVO FILM DI SCORSESE, MENTRE LA "WARNER BROS."…

Mission Impossible - Dead Reckoning.

Archiviati gli Oscar, Hollywood guarda al futuro. Ma lo fa giocando sul sicuro. Dando un’occhiata ai set attivi in questo momento, infatti, si percepisce come l’industria cinematografica e quella televisiva stiano puntando soprattutto sulla nostalgia e l’effetto a sorpresa: registi iconici, location grandiose, sequel e spin-off di prodotti di successo. Il tutto, forse, per riuscire a convincere le persone a tornare in sala.

Mission Impossible - Dead Reckoning.

Tom Cruise, per esempio, al cinema a luglio con il settimo Mission Impossible […] E non finisce qui: a Mission Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno , si aggiunge anche una Parte Due, un ottavo capitolo previsto per giugno 2024. […]

OTTANTA E NON SENTIRLI

Killers of the Flower Moon

Non è ancora stato annunciato il programma del festival di Cannes, previsto dal 16 al 27 maggio, ma, tra le indiscrezioni, c’è la possibile partecipazione di una delle pellicole più attese dell’anno: Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, 80 anni. Nel cast ci sono Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e il fresco vincitore di un Academy Awards Brendan Fraser (per la sua interpretazione in The Whale di Darren Aronofsky). […] La kermesse francese sarebbe in trattativa per ospitare l’anteprima mondiale del film

Killers of the Flower Moon

[…]. «Voglio creare un’epopea romana ambientata a New York», spiega invece Francis Ford Coppola, presentando il suo Megalopolis. La storia è quella di un architetto che cerca di ricostruire New York dopo un disastro, realizzando la sua utopia. Le sfide per il regista 83enne non mancano: il film starebbe, infatti, costando allo stesso Coppola ben 120 milioni di dollari. Inoltre, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, alcuni rappresentanti dei reparti artistici avrebbero lasciato la produzione per divergenze. […] Tra gli attori coinvolti ci sono Adam Driver e un irriconoscibile Shia Labeouf, in versione femminile.

I SUPER NEMICI DI BATMAN

COLIN FARRELL PINGUINO

Colpiscono le immagini che arrivano dal set di Penguin, la serie tv spin-off del film con Robert Pattinson dedicato all’uomo pipistrello. Lo show, firmato HBO, è dedicato a uno dei grandi cattivi del fumetto, Oswald Cobblepot detto il Pinguino, interpretato da un Colin Farrell che pochi sarebbero in grado di riconoscere sotto il trucco. Un super cattivo che si va ad affiancare a un altro nemico dell’uomo pipistrello.

LADY GAGA JOAQUIN PHOENIX joker folie a deux

È previsto per ottobre 2024 il secondo film dedicato ad Arthur Fleck, Joker: Folie à Deux. Si tratta di uno dei sequel più attesi, in cui Joaquin Phoenix (che con il suo Joker ha vinto anche un Oscar) è affiancato da Lady Gaga. Nel nuovo film di Todd Phillips la diva interpreta Harley Quinn[…]

STORIE DI DONNE

and just like that 1

Manca ancora una data di uscita per il remake statunitense di Mothers’ Instinct, film belga tratto dal romanzo di Barbara Abel. Un thriller ambientato negli anni Sessanta, con protagoniste Anne Hathaway e Jessica Chastain nei panni di due casalinghe dalla vita perfetta, trasformata presto in un incubo […]

Tutta un’altra atmosfera, invece per la seconda stagione di And Just Like That… il revival che ha riportato in televisione le protagoniste della serie cult Sex And The City. […] È evidente: sullo schermo e in amore vince la zuppa riscaldata.

