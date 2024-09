24 set 2024 19:45

COME STA BIANCA BALTI? LA MODELLA CHE HA SUBITO UN’OPERAZIONE PER LA RIMOZIONE DI UN TUMORE OVARICO AL TERZO STADIO FA SAPERE CHE “LA CONVALESCENZA STA ANDANDO BENE, IL 14 OTTOBRE INIZIERÒ LA CHEMIOTERAPIA” - "NON SONO PREOCCUPATA MA MOLTO SECCATA PERCHÉ AVEVO PIANI MOLTO DIVERSI PER IL PROSSIMO FUTURO – POI RIBADISCE CHE NON VUOLE FIORI IN REGALO: “SE NE RICEVO TROPPI MI SEMBRA DI ESSERE MORTA E CHE SIA IL MIO FUNERALE”