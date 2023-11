8 nov 2023 19:55

COME STA BRUCE WILLIS? NON BENE – PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ATTORE AMERICANO, AFFETTO DA DEMENZA: IN UNA VISITA NON HA RICONOSCIUTO LA SUA EX MOGLIE, DEMI MOORE - UN SUO AMICO HA RACCONTATO DI NON RIUSCIRE PIÙ AD AVERE CONVERSAZIONI CON LUI. "NON SI RENDE CONTO DI CHI SONO, NON RIESCI QUASI PIÙ A PARLARE. LA GIOIA DELLA VITA SE N'È ANDATA..."