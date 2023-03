COME STA JERRY CALÀ? L’ATTORE, COLPITO DA INFARTO NELLA NOTTE TRA VENERDÌ E SABATO, HA LASCIATO IN MATTINATA LA CLINICA DI NAPOLI - IL CHIRURGO CHE HA OPERATO JERRY: "CALÀ STA BENE PER FORTUNA. E' STATO UN INFARTO SERIO. ABBIAMO RIAPERTO L’ARTERIA CHIUSA E RISTABILITO IL FLUSSO DEL SANGUE IN MODO TALE DA PREVENIRE DANNI IRREVERSIBILI AL CUORE...”

SABRINA SALERNO JERRY CALA

(ANSA) Jerry Calà ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L'attore era stato portato nella struttura sanitaria dai soccorritori del 118: la Mediterranea è inserita nella rete Ima, per la cura dell'infarto miocardico acuto. Calà, 71 anni, colpito da malore in albergo, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito Jerry Cala' : il riscatto e' un problema", prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm.

Jerry Calà: come sta dopo l'infarto

Intervenuto a Pomeriggio Cinque, il medico che ha preso in cura l'ex di Mara Venier ha detto: "Calà sta bene per fortuna. Il 118 l’ha portato con emergenza per infarto acuto, si trovava in un albergo qui vicino e nel giro di cinque minuti è arrivato qui". Il chirurgo, ottimista circa le condizioni di salute di Jerry, ha proseguito rivelando: "abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore”.

JERRY CALA' fratelli d'italia jerry cala umberto smaila