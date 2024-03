17 mar 2024 19:10

COME STA LOREDANA BERTÈ? LA CANTANTE NON È PRONTA AL RITORNO DOPO IL PROBLEMA ALL’ADDOME, ANNULLATE ALTRE DATE DEL SUO TOUR NEI TEATRI - SERVONO ACCERTAMENTI PER AVERE UNA DIAGNOSI E STABILIRE LA TERAPIA” – LA BERTE’ ANNUNCIA CHE LO STOP PER I PROBLEMI DI SALUTE DURERÀ ANCORA UN PO’. MA LO STAFF FISSA GIÀ UNA DATA DI RIENTRO: “IL TOUR RIPRENDERÀ REGOLARMENTE A PARTIRE DAL CONCERTO PROGRAMMATO AL TEATRO ROSSETTI DI TRIESTE DEL 3 APRILE”