COME STA PIPPO BAUDO? IL SITO DI CORONA LA SPARA GROSSA ("È IN GRAVISSIME CONDIZIONI DI SALUTE") MA IL CONDUTTORE QUASI 88ENNE SMENTISCE: "STO BENISSIMO" – CANDELA: "CHE PIACERE SI PROVA NEL CREARE ALLARMISMO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI UN SIGNORE DELLA TV? COSA C'ENTRA STA ROBACCIA CON IL GIORNALISMO?"

Vero o meno, di preciso che piacere si prova nel creare allarmismo sulle condizioni di salute di un signore della tv? Cosa c'entra sta robaccia con il giornalismo?

Pippo Baudo, 'sto benissimo'

(ANSA) "Sto benissimo": Pippo Baudo, al telefono con l'ANSA, smentisce così le voci, che hanno cominciato a circolare nella tarda serata di ieri, su un aggravamento delle sue condizioni che lo avrebbe costretto al ricovero. Indiscrezioni poi subito rimbalzate sui social, alimentando la preoccupazione tra i fan. Solo controlli di routine, a quanto si apprende, per il conduttore, che il 7 giugno compirà 88 anni.

In queste ore DillingerNews ha diramato una notizia decisamente preoccupante su Pippo Baudo. Secondo il portale di Fabrizio Corona, il conduttore sarebbe in gravissime condizioni. Come sta Pippo Baudo? Interviene il suo entourage Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo …

Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma.

La notizia non si trova da nessuna parte proprio perché il conduttore avrebbe voluto tenere la cosa il più riservata possibile.

Queste le allarmanti parole provenienti dal sito.

Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita da Tag24:

Secondo quanto dichiarato dallo staff del conduttore, le sue condizioni sono buone: “Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene”.

