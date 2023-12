7 dic 2023 15:56

COME TI AMMAZZO LA LEGGENDA - È IN ARRIVO IL DOCUMENTARIO "JOHN LENNON: MURDER WITHOUT A TRIAL", CHE SVELA NUOVI DETTAGLI SULL'OMICIDIO DELL'EX LEADER DEI BEATLES PER MANO DI MARK CHAPMAN - TRA LE TESTIMONIANZE RACCOLTE, C'E' ANCHE QUELLA DEL PORTIERE DEL DAKOTA BUILDING DI NEW YORK, DOVE IL CANTANTE ABITAVA INSIEME A YOKO ONO, CHE HA SVELATO LE ULTIME PAROLE DI LENNON: "MI PASSA DAVANTI E FA: 'MI HANNO SPARATO'. IL SANGUE GLI USCIVA DALLA BOCCA. POI È CROLLATO A TERRA" - UN ALTRO PORTIERE HA RIVELATO DI AVER PARLATO CON CHAPMAN PRIMA DELL'ATTACCO E… - VIDEO