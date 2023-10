11 ott 2023 19:00

IL COMMISSARIO EUROPEO AL MERCATO INTERNO, THIERRY BRETON, ANNUNCIA DI ESSERSI ISCRITTO AL SOCIAL ALTERNATIVO A X, "BLUESKY". IL MOTIVO? NON SOPPORTA ELON MUSK E IL MODO IN CUI HA TRASFORMATO IL SOCIAL - IERI BRETON GLI HA INVIATO UNA LETTERA DI RICHIAMO ACCUSANDOLO DI DIFFONDERE SULLA SUA PIATTAFORMA FAKE NEWS LEGATE ALLA GUERRA IN ISRAELE E DI NON ESSERE INTERVENUTO TEMPESTIVAMENTE PER RIMUOVERLE, COME PREVEDE LA LEGGE EUROPEA SUI SERVIZI DIGITALI...