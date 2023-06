COMPAGNI, ADDIO A TELEKABUL: NELLA RAI "PROSCIUTTO E MELONI" PARTE L’ASSALTO A RAI3 – IL FORTINO CHE FU DELLA SINISTRA VERRÀ COLONIZZATO DAI MAL-DESTRI: ROBERTO INCIOCCHI DA SKY PASSERÀ A RAI3 PER PRENDERE LE REDINI DI "AGORÀ" - A "REBUS" DOVREBBERO SBARCARE PIETRANGELO BUTTAFUOCO, MARCELLO VENEZIANI E ALESSANDRO GIULI MENTRE SCALDA I MOTORI SALVO SOTTILE - FILIPPO FACCI AVRA' UNA STRISCIA SU RAIDUE, PRIMA DEL TG2 DELLE 13...

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

giorgia meloni pietrangelo buttafuoco

[…] Ora che però il tandem Sergio- Rossi si è insediato, in tempo per varare i primi palinsesti dell’era Meloni che lunedì verranno illustrati in Cda, ecco farsi largo un esercito di volti nuovi o semi-nuovi, tutti riferibili a una precisa area politica […]: un cambio di stagione destinato a mutare verso all’informazione e pure all’intrattenimento dopo decenni di presunta egemonia culturale della sinistra.

Bersaglio principale: il fortino di Rai3, che in un’ottica di normalizzazione verrà colonizzato dai corifei della destra. In realtà piazzati ovunque già da un po’ — basti pensare alla Monica Setta cara a Salvini che guida tra tv e radio ben sei programmi, tutti confermati […]

monica setta

in barba ai mille giornalisti Rai pagati con i soldi del contribuente, sintetizzabile in due new entry: Filippo Facci, editorialista di Libero , cui verrà affidata una striscia quotidiana prima del Tg2 delle 13 — I fatti del giorno , sorta di almanacco del nuovo potere — e Roberto Inciocchi che da Sky traslocherà a Rai3 per prendere le redini di Agorà .

Ed è proprio la terza rete quella su cui la mano sovranista calerà più pesante.

[…]

giorgia meloni roberto inchiocci

Una decina gli innesti di fede governativa — da Salvo Sottile a Pietrangelo Buttafuoco — pronti a cancellare ogni sfumatura di rosso da TeleKabul. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dopo l’ Agorà di Inciocchi — l’anchor che intervistò Giorgia Meloni alla kermesse per il decennale di Fratelli d’Italia — andrà in onda una nuova striscia condotta da Annalisa Bruchi, collaboratrice Rai da molti anni e moglie di Mario Valducci, ex parlamentare di Forza Italia, fra i fondatori del partito berlusconiano.

marcello veneziani 4

Domenica pomeriggio toccherà a Monica Maggioni prendere il posto di Annunziata, con un format però molto più breve per tenere alto lo share. Ma il vero colpo di scena arriverà a seguire: a Rebus, il programma culturale fin qui condotto da Giorgio Zanchini insieme a Corrado Augias, dovrebbero infatti sbarcare tre campioni della destra tricolore — Pietrangelo Buttafuoco, Marcello Veneziani ed Alessandro Giuli — che si alterneranno per un mese ciascuno, uno dopo l’altro a rotazione, a fianco di Zanchini.

salvo sottile 1

[…] Sempre di domenica, però alla sera, laddove per anni c’è stato Fazio, verrà trasmesso Report di Sigfrido Ranucci. Il quale da febbraio sarà sostituito da Salvo Sottile, ex star di Mediaset. Liberato dalla trasmissione d’inchiesta, il lunedì diventerà invece appannaggio di Nunzia De Girolamo: da ottobre […] guiderà un talk di nuovo conio, pur mantenendo nella seconda serata di Rai1 Ciao maschio

monica setta

Serena Bortone, sfrattata dal pomeriggio dell’ammiraglia, verrà ricompensata con il sabato sera che era di Massimo Gramellini, incluso lo spin-off domenicale. Un assalto senza precedenti, chiamato tuttavia a fare i conti con gli ascolti: la media di Rai3 è del 7,4%. Non poco per la Cenerentola delle reti che rischia di essere travolta dall’ondata nero-verde. Non più riconosciuta dal suo pubblico.

FILIPPO FACCI

marcello veneziani salvo sottile 2 roberto inchiocci 1 alessandro giuli alessandro giuli pietrangelo buttafuoco 1