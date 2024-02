IL COMPAGNO DI BRET EASTON ELLIS DA 14 ANNI, TODD MICHAEL SCHULTZ, È STATO ARRESTATO NEL CONDOMINIO DI LOS ANGELES DOVE VIVE LA COPPIA. IL 37ENNE, CHE NEI MESI SCORSI HA ANNUNCIATO DI VOLERSI CANDIDARE ALLA PRESIDENZA USA, È ACCUSATO DI FURTO CON SCASSO - ELLIS HA SPIEGATO AL "NEW YORK TIMES" DEI “GRAVI PROBLEMI DI SALUTE MENTALE ESACERBATI DALLE DROGHE” DI SCHULTZ. IL COMPAGNO DELLO SCRITTORE AVEVA SCAMBIATO L'APPARTAMENTO DI UNA DONNA PER QUELLO NEL QUALE VIVE CON ELLIS…

Matteo Persivale per il Corriere della Sera - Estratti

«Su di noi avevano fatto un film», dice nell’incipit di Imperial Bedrooms (Einaudi, come tutta la sua bibliografia) il protagonista del romanzo di Bret Easton Ellis; e lo scrittore americano in 39 anni, da Meno di zero a oggi, ha sempre raccontato la sua Los Angeles — quella dei ragazzi ricchi e annoiati, a volte destinati a finire non benissimo (il libro ambientato a New York, American Psycho, è su un serial killer).

Il compagno di Ellis da 14 anni, Todd Michael Schultz, è stato arrestato nel condominio di Los Angeles dove vive la coppia. Schulz, 37 anni, è accusato di furto con scasso. Martedì scorso, una donna ha telefonato alla direzione del palazzo spiegando che un uomo era entrato nel suo appartamento e stava frugando tra le sue cose. L’intruso, ha spiegato, non rispondeva alle sue richieste di andarsene. Così, i responsabili della sicurezza sono arrivati e hanno arrestato Schultz.

Secondo una testimone sono poi arrivate numerose auto della polizia; Ellis, che non è coinvolto nella vicenda, è stato visto camminare su e giù per il marciapiede mentre parlava animatamente al cellulare.

Sembra la scena di un suo libro: Ellis ha poi spiegato al New York Times che Schultz si è comportato in quel modo a causa di «gravi problemi di salute mentale esacerbati dalle droghe». Ha detto che l’episodio non è stato violento e che il suo compagno aveva scambiato l’appartamento per quello nel quale vive con Ellis.

Di solito casi simili finiscono in tribunale per direttissima ma l’udienza prevista per l’altroieri è stata riprogrammata, perché Schultz non era in grado di comparire. Le accuse, secondo Ellis, potrebbero essere ridotte a una semplice violazione di domicilio.

Ieri Schultz risultava ancora detenuto presso il Twin Towers Correctional Facility nel centro di Los Angeles, in un reparto psichiatrico.

Schultz è noto al pubblico del popolare podcast di Ellis perché lo scrittore lo cita di frequente, e chi segue Ellis su Twitter/X sa che Schultz è solito sottrarre il telefono al compagno per twittare le sue riflessioni al mezzo milione di follower di Ellis (l’account di Schultz ne ha 2.555), riflessioni che Ellis poi cancella dal suo «feed» (di recente Schultz aveva twittato: «Cosa può fare Bret, mettermi in castigo?»).

Schultz, musicista, ha annunciato qualche mese fa la sua intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti correndo nelle primarie repubblicane: «Sono io la scelta migliore», spiegava in un video promozionale nel quale appariva poco lucido.