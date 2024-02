CONCITA DE GREGORIO LASCIA “THE HOLLYWOOD REPORTER” E “MINACCIA”: “TORNO AI MIEI ANTICHI COMPITI DI SCRITTURA E, PROSSIMAMENTE, SEMPRE PIÙ AL TEATRO”. COS’È, UN'AUTO-CANDIDATURA? NON È CHE IN NOME DEL CARO VECCHIO “AMICHETTISMO” PROVA A METTERSI IN FILA PER IL TEATRO DI ROMA, DOVE MANCA UN NOME “DE SINISTRA” DA AFFIANCARE AL DESTRORSO LUCA DE FUSCO?

Estratto dell’articolo di Concita De Gregorio per www.hollywoodreporter.it

Cari lettori, un anno di lavoro è trascorso da quando abbiamo varato questo progetto editoriale. Qualcosa di più, diciotto mesi, da quando l’editore mi ha chiamata a scriverlo e realizzarlo, a comporre una redazione e avviare una piattaforma web e un giornale di carta in sintonia con l’editore e la storica testata americana, ma in totale libertà e autonomia. In questo anno […] ho messo a disposizione del gruppo le mie competenze editoriali e il mio entusiasmo.

Abbiamo formato una redazione di giovani e giovanissimi, ragazzi formidabili, abbiamo chiamato a collaborare le migliori firme e i più promettenti talenti che ringrazio per la fiducia che ci hanno accordato.

[…] Considero il mio lavoro di avviamento terminato. La nave non solo è varata, ma ha preso il largo. Sono certa della solidità e della forza di questa redazione, di cui Roberto Brunelli è motore. Ho creduto e credo che il cinema, le serie tv, la musica e la moda siano i linguaggi attraverso i quali si formano oggi il sentimento di realtà, la cittadinanza, i desideri e le consapevolezze.

Tutto è politica, fare al meglio il proprio lavoro senz’altro lo è. Torno dunque ai miei antichi compiti di scrittura e, prossimamente, sempre più al teatro: che non ho mai abbandonato e che considero oggi più di sempre luogo sacro di democrazia e di bellezza. Auguro il meglio a tutti voi. Che la lealtà e la libertà (di dissenso, in specie) siano sempre la vostra, la nostra guida.

Il saluto dell’editore Gian Marco Sandri

“Ringrazio con stima e affetto Concita De Gregorio per il lavoro fatto e per aver fatto nascere e crescere con noi questa realtà che già nel suo primo anno di vita ha saputo occupare uno spazio importante nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento. Ora si apre un altro capitolo, in continuità con il precedente: le auguriamo ogni bene e successo per le sue numerose imprese nel mondo del giornalismo e della cultura”.

Il saluto della redazione di The Hollywood Reporter Roma

La redazione di The Hollywood Reporter Roma ringrazia Concita De Gregorio per aver diretto questo giornale con passione, coraggio e dedizione. Le sue idee e il suo esempio hanno permesso a questa realtà editoriale di raggiungere risultati significativi e di assumere un’identità unica nel panorama dei media in Italia. Continueremo a essere liberi e indipendenti come da lei trasmesso in questo primo indimenticabile anno.

