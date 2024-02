CONOSCETE KENDRA SUNDERLAND? E’ UNA PORNOSTAR BARBIE-STYLE DI 29 ANNI - BARBARA COSTA: “LEI NON LA TIENI, SE LA METTI IN MEZZO A PIÙ NERI MASCHIONI, QUANTO LE PIACE, LEI SE LI DIVORA, NON È FACILE SAZIARLA, NON C’È RIUSCITO DREDD, CIOÈ UN +30 CM - AI PIÙ SECCHIONI IN PORNO STORIA, IL NOME KENDRA SUNDERLAND NON È NUOVO: SÌ, È LEI, LA RAGAZZA-SCANDALO, LA "LIBRARY GIRL", OVVERO LA RAGAZZA CHE, NEL 2015, REGISTRÒ UN VIDEO-CAM NELLA BIBLIOTECA DELLA OREGON STATE UNIVERSITY, VIDEO POSTATO E DIVENUTO VIRALE CHE IN BREVE TEMPO LA SCARAVENTÒ AI VERTICI DELLA NOTORIETÀ E…”

Barbara Costa per Dagospia

kendra sunderland porn video 6

“Non c’è alcuna possibilità che io faccia porno. Lo escludo in modo categorico!”. Diceva questo 8 anni fa Kendra Sunderland, 29 anni, oggi tra le pornostar più celebrate. E com’è che ha cambiato idea, diventando per di più “un modello, positivo, di riscatto, per tutte le ragazze offese e accusate di essere tr*ie”? Beh, si sa, nella vita, qualcosa devi fare, per mantenerti, per trovare la tua strada, per esser una tipa compiutamente autonoma, e divertirti con tutti gli uomini che ti va, se ti va, tra le gambe e non tra i piedi, a intralcio della tua libertà.

kendra sunderland 2015

È quello che ha fatto e fa Kendra Sunderland, pornostar Barbie-style, lucente sulla cover di "Hot Bodies 7", per la regia di quel talento femmina che risponde al nome di Mason. Kendra, lei non la tieni, se la metti in mezzo a più neri maschioni, quanto le piace, lei se li divora, e si vede, non è facile saziarla, non c’è riuscito Dredd, cioè un +30 cm… ma com’è che una talmente ghiotta di porno, del porno sulle prime non ne voleva sapere?

kendra sunderland

Ai più secchioni in porno storia, il nome Kendra Sunderland non è nuovo: sì, è lei, la ragazza-scandalo, la "Library Girl", ovvero la ragazza che, nel 2015, registrò un video-cam nella biblioteca della Oregon State University, video postato e divenuto virale sui porno tube, e video che in breve tempo la scaraventò ai vertici della web notorietà, ma non solo: Kendra finì sui telegiornali, perché Kendra per la sua bravata… è stata arrestata e incriminata per atti osceni in luogo pubblico!

kendra sunderland porn video

Quando hai 18 anni, e sei al tuo primo anno di università, e di studiare non ti va, e sei mantenuta da mamma e papà, e hai un lavoro part-time, fai la cameriera e ti licenziano, perché sei goffa, rompi piatti, bicchieri, e ti pagano una miseria… è meglio trovarsi altro, meglio spogliarsi in cam! Kendra così ha fatto, lei era una studentessa svogliata al contrario attiva e bella smutandata in cam, dove uomini la foraggiavano di dollari per le sue tette, e natiche, e il suo corpo vellutato che un giorno Kendra, per un colpo di testa, ed erano solo due mesi che si esibiva in cam, ha ingegnato di esporre in un posto pubblico: “Scelsi la biblioteca perché è fantasia comune, quella della studentessa che, invece di studiare, si sveste e si tocca e gode!”.

kendra sunderland porn video 5

Quel che ha mimato Kendra, mostrando i seni, accarezzandoseli, fino a più giù, tra le gambe… immaginando di guadagnarci il doppio, il triplo, non la prigione! Non lei, ma non si sa chi ha caricato il video porno in biblioteca su Pornhub, cliccato da milioni di persone (e c’è ancora, a views sta a 6 e passa milioni), e video col titolo "Kendra Sunderland Library Girl", e video dove la biblioteca universitaria era riconoscibile.

kendra sunderland porn video 4

Kendra è stata denunciata, espulsa dall’università, e su di lei la tv ci ha banchettato, facendola passare per una criminale. E lei dapprima si è dichiarata non colpevole, poi il contrario, e si è vista mutare la condanna da un anno di reclusione a una multa di 7mila dollari, in seguito abbassata. Che Kendra buchi lo schermo se ne sono accorti subito quelli del porno, allettandola di porno proposte, che lei ha respinto, tranne il posato hot su "Penthouse".

kendra sunderland porn video 1

Tuttavia, davanti ai soldi di studios quali "Vixen", Kendra un porno lo ha girato, "Natural Beauties". Debutto per cui ha vinto un Oscar del Porno come Miglior Duo. Più premi per le sue tette. Da qui, “non mi ha fermato più nessuno!”. Il fatto è che, spiega Kendra, “io sono attratta dal sesso, promiscuo, e l’ho sempre fatto con chi mi piace, senza legami. Ho fatto quel che da sempre fanno gli uomini. Ma io vengo dalla provincia, dove le ragazze come me vengono a parole marchiate, come p*ttane, come tr*ie: ma che c’è di male a fare sesso, sano, in totale consenso, e totale libertà, se sei donna e non per forza innamorata, e incatenata in fedeltà a qualcuno secondo i canoni che stabiliscono cosa è rispettabile e morale, e cosa no?”.

kendra sunderland tette (1)

Kendra ha lasciato l’Oregon per la California, per gli studios porno della Fernando Valley. Lei ci ha messo massimo impegno per non finire meteora del porno, e c’è riuscita. Kendra è particolare anche perché è l’unica attrice o quasi senza un agente. Mai avuto. Fa da sola. E Kendra si vuole sistemare, quindi, se sei “alto 1 e 80 e più, hai un lavoro, una casa, un bel caz*o, non grande, nella media, e begli addominali, e sei abbronzato, sei generoso nel cunnilingus, e soprattutto non sei geloso di me e del mio lavoro nel porno”, e ti piace Kendra, e con lei avere una relazione aperta, fatti avanti!

kendra sunderland 3 kendra sunderland porn video 3 kendra sunderland (2) kendra sunderland on set kendra sunderland kendra sunderland library girl video 1 kendra sunderland 2015 (1) kendra sunderland lato b kendra sunderland tette kendra sunderland library girl video 2 kendra sunderland by blacked porn video kendra sunderland tette (2) kendra sunderland lato b (1) kendra sunderland nude kendra sunderland by blacked kendra sunderland library girl video kendra sunderland 7 kendra sunderland 6 kendra sunderland 4 kendra sunderland 5 kendra sunderland library girl video 3 kendra sunderland 1 kendra sunderland the big comeback porn video kendra sunderland porn video 2