ROSA CHEMICAL CHE CI FA SBANCARE AL FANTASANREMO TRA L’INVASIONE DI PALCO LA SCAPEZZOLATA IL BACIO IN BOCCA A FEDEZ CHIARA FERRAGNI CHE GLI PORTA I FIORI A FINE ESIBIZIONE COSA ABBIAMO APPENA VISTO STO VOLANDO FDI MORIRONO E SI GODE. #Sanremo2023 pic.twitter.com/CGpSOyyiu0 — •LP• ? (@isorrisidiem) February 11, 2023

LA STORIA DI FEDEZ POI RIMOSSA

Dopo giorni di assenza totale dai social, Fedez rompe il silenzio. Ma solo per poco. «Tu sei la mia calamita, io la tua calamità», così ha scritto in una stories su Instagram che pochi minuti dopo ha deciso di cancellare.

La frase è una citazione di se stesso: fa parte della canzone Favorisca i sentimenti, che ha scritto anni fa per chiedere a Chiara Ferragni – sul palco dell’Arena di Verona il 16 maggio 2017 – di sposarlo.

[...] Dopo il Festival, e il bacio con Rosa Chemical, la coppia più seguita d’Italia è entrata in un silenzio assordante, riempito in questi giorni da diverse ipotesi che vanno da chi parla di rottura definitiva e divorzio all’orizzonte a chi invece punta sulla tesi che stiano facendo un percorso di terapia per superare un momento di crisi.

Non manca anche chi crede si tratti solo di un’operazione di marketing, in virtù della seconda stagione della serie sulla loro vita che stanno registrando in questo periodo per Amazon Prime. [...]

