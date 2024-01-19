CONTINUANO LE COMICHE RUSSE DELLA MELONI - GRAZIE A "PIAZZA PULITA", ORA SAPPIAMO IL MOTIVO DELL'ASSORDANTE SILENZIO DELLA DUCETTA SUI FASCISTELLI DI ACCA LARENTIA: “VI INTERESSANO SEMPRE I TEMI CONCRETI…IN COMPENSO NE AVETE PARLATO VOI REGALANDO UN GRANDE ASSIST ALLA PROPAGANDA RUSSA” -  DIGRIGNANDO I DENTI: "NON PARLO CON ‘PIAZZAPULITA’ DA UN PAIO DI ANNI, DOVRESTE SAPERLO" – "MI RINNOVATE L'INVITO PER VENIRE DA VOI? E IO VI RINNOVO LA MIA RISPOSTA: NO" - VIDEO

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Da www.la7.it

 

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“Non ho dichiarazioni da fare. Non parlo con Piazzapulita, dovreste saperlo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle domande della nostra inviata Roberta Benvenuto sulla sua partecipazione a Piazzapulita.

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