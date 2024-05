18 mag 2024 18:55

CONTRO-DIETROFRONT! FEDEZ NON PARTECIPERÀ ALLA TRASMISSIONE DI ALESSANDRO CATTELAN, “DA VICINO NESSUNO È NORMALE”, PREVISTA PER LUNEDÌ 20 MAGGIO: IL RAPPER HA DECLINATO L’INVITO PER “MOTIVI DI SALUTE” – LA PRODUZIONE INIZIALMENTE AVEVA FATTO UN PASSO INDIETRO PER VIA DELL’INDAGINE SULL’EX SIGNOR FERRAGNI. POI PERÒ L'OSPITATA ERA STATA CONFERMATA (FINO A OGGI)