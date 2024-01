I COPIONI DI DUE EPISODI DELLA SERIE TV “FRIENDS” SONO STATI VENDUTI ALL'ASTA PER CIRCA 25 MILA EURO - SI TRATTA DELLE PUNTATE CHE CHIUDONO LA QUARTA STAGIONE DELLA SITCOM, QUANDO I SEI AMICI VANNO A LONDRA PER LE NOZZE DI ROSS ED EMILY, MA SULL'ALTARE LUI SBAGLIA E DICE: "IO PRENDO TE, RACHEL" - LE SCENEGGIATURE SONO STATE RECUPERATE DA UN BIDONE DELLA SPAZZATURA DA UN LAVORATORE DEI FOUNTAIN STUDIOS DI WEMBLEY, ALLA FINE DELLE RIPRESE NEL 1998…

COPIONI DI FRIENDS VENDUTI ALL'ASTA

(ANSA) - LOS ANGELES, 13 GEN - I copioni di due episodi di Friends sono stati venduti all'asta per 22.000 sterline (circa 25 mila euro). Si tratta delle puntate che chiudono la quarta stagione della sitcom, quando i sei amici vanno a Londra per le nozze di Ross ed Emily, ma sull'altare lui sbaglia e dice: "Io prendo te, Rachel". Le sceneggiature sono state recuperate da un bidone della spazzatura da un lavoratore dei Fountain Studios di Wembley, alla fine delle riprese nel 1998. La morte di Matthew Perry lo scorso ottobre ha rinnovato l'affetto per la serie, tornata nella topten di Netflix, tanto che la casa d'aste Hanson Ross ha battuto centinaia di offerte.