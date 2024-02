UNA COPPIA "DIVINA": DE ANGELIS & DE SANTIS! - LA BOMBASTICA ATTRICE MATILDA DE ANGELIS RACCONTA LA GENESI DELL'AMORE CON ALESSANDRO DE SANTIS, LO GNOCCHISSIMO CANTANTE DEL DUO SANTI FRANCESI, CHE A SANREMO HA STREGATO LE PISCHELLE DI TUTTA ITALIA: "MI SAREI INNAMORATA DI LUI ANCHE SE AVESSE FATTO IL PANETTIERE, IL GIARDINIERE O L’IMPIEGATO DI BANCA" - "VORREI POTER RACCONTARE LA STORIA ROMANTICA DI NOI DUE CHE CI VEDIAMO PER LA PRIMA VOLTA A UN CONCERTO. LA VERITÀ È CHE..." - VIDEO

matilda de angelis e alessandro de santis

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, il cantante dei Santi Francesi, fanno coppia da oltre un anno e vivono il loro amore cercando di proteggerlo dal gossip e dalle invasioni della privacy. Dopo la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo, l'attrice ha rivelato a Grazia come è iniziata la relazione: "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto", ha detto, ma la verità è un altra: il primo approccio è stato sui social.

matilda de angelis e alessandro de santis

Matilda De Angelis rivela di aver conosciuto il fidanzato su Instagram "La verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi" ha rivelato Matilda De Angelis a Grazia. L'attrice ammette di stimare Alessandro De Santis come artista, ma dice amarlo a prescindere da quello che fa nella vita: "Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia... Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca", ha spiegato. I due sono usciti allo scoperto come coppia esattamente un anno fa. […]

matilda de angelis i santi francesi in dolce & gabbana e gioielli bulgari alessandro dei santi francesi alessandro de santis santi francesi terza serata sanremo 2024 santi francesi @sky20anni santi francesi con skin quarta serata sanremo 2024 santi francesi alessandro de santis matilda de angelis pietro castellitto 4 matilda de angelis La legge di Lidia Poet matilda de angelis MATILDA DE ANGELIS MATILDA DE ANGELIS IN COPERTINA SU D - REPUBBLICA matilda de angelis la legge di lidia poet 1 matilda de angelis vanity fair 1 matilda de angelis alessandro de santis santi francesi matilda de angelis 1 matilda de angelis alessandro de santis 1 matilda de angelis alessandro de santis 2 matilda de angelis alessandro de santis 3 matilda de angelis nuda in la legge di lidia poet matilda de angelis e alessandro de santis