LE CORNA IN TV CI PIACCIONO DI PIÙ – LE TORBIDE STORIE DI TRADIMENTI E SCAPPATELLE IN LOCKDOWN DIVENTANO UN POZZO SENZA FONDO DA CUI ATTINGERE PER “ALTA INFEDELTÀ”, IL REALITY SU CORNUTI E FEDIFRAGHI CHE IN QUESTA EDIZIONE RACCONTA COME GLI AMANTI SONO RIUSCITI A VEDERSI NONOSTANTE COPRIFUOCO E SMART WORKING – D’ALTRA PARTE LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA: SECONDO GLEEDEN, IL 37% DEGLI ITALIANI HA INFRANTO IL LOCKDOWN PER VEDERE L’AMANTE E…

Gianmaria Tammaro per Dagospia

alta infedelta' 11

L'amore infedele ai tempi del lockdown, anche in tv. Dopo il successo delle scorse stagioni, arriva su discovery+ dal 14 maggio “ALTA INFEDELTÀ”, l’ affermato scripted reality sui tradimenti e le infinite sfaccettature dell'amore infedele. In questa nuova stagione, il format cambia veste e affronta nuovi modi di tradire ai tempi in cui il distanziamento e l'alienazione caratterizzano le giornate dei protagonisti.

alta infedelta' 3

Stando all'ultima ricerca realizzata dal sito di incontri extraconiugali, Gleeden (sponsor del programma), anche l'infedeltà, proprio come il lockdown ha avuto una fase 2 durante la quale il 37% degli italiani ha infranto il lockdown per vedere l’amante, dato che trova conferma al desiderio di tradimento degli italiani se si pensa che ben il 72% ha organizzato le visite extraconiugali allo scoccare delle zone gialle.

alta infedelta' 2

Ma com'è stato possibile tutto questo? A raccontarlo televisivamente ci prova Stand By Me con il programma cult Alta infedeltà. Durante questa stagione le storie trattate - traditori in quarantena - non possono prescindere dal mondo dei social network che, attraverso l’uso compulsivo di cellulari, tablet e app specifiche per traditori seriali, mette a dura prova la gelosia dei protagonisti. Alla domanda del sondaggio “Come gestisci i tuoi scambi virtuali con il tuo flirt per non farti scoprire dal/la partner?” il 27% confessa di approfittare dei momenti in cui il partner è occupato (con il lavoro, le faccende, i bambini etc.), il 23% mentre lavora, il 20% mentre il coniuge è fuori casa o dorme (13%), il 12% approfittando delle code al super e il 5% chiudendosi in bagno.

alta infedelta' 8

Ma chi sono gli infedeli del lockdown? Se i più reprensibili sono stati gli uomini (61%), nemmeno un buon 39% di donne è stato troppo ligio al dovere… Non solo, la malefatta, è stata compiuta in maniera reiterata: il 38% ha confessato di aver incontrato l’amante tra le 2 e le 3 volte (34% donne, 66% uomini), mentre il 29% più di 3 volte (49% donne, 51% uomini). Il restante 33% si è accontentato di un unico incontro clandestino (52% donne, 48% uomini).

alta infedelta' 9

*Sondaggio online condotto su Gleeden.com dal 27 aprile al 2 maggio 2020 su un campione di 1.815 utenti italiani iscritti al sito, di cui 1.095 uomini e 720 donne.

alta infedelta' 10 alta infedelta' 5 alta infedelta' 3 alta infedelta?? 1 alta infedelta' 7 alta infedelta' 6 alta infedelta' alta infedelta' 7 alta infedelta' 1 alta infedelta' 5