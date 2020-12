CORONA DI SPINE - RAI1 SI SCUSA PER L’OSPITATA DI MAURO CORONA A “LINEA BIANCA” DI MASSIMILIANO OSSINI: DAVVERO È STATA UNA SVISTA, O SI È TRATTATO DI UNO SGARBO VOLUTO A FRANCO DI MARE, SEMPRE PIÙ ISOLATO A VIALE MAZZINI? - LO SCRITTORE ALPINISTA CONTINUA A BATTERSI IL PETTO PER LO “ZITTA GALLINA” ALLA BERLINGUER (CHE L’HA PERDONATO SUBITO): “È STATO UN ISTINTO, NON TROVO SCUSE, NON ERA IL CASO DI REAGIRE IN QUEL MODO, SOPRATTUTTO IN TELEVISIONE"

Da www.corriere.it

Ancora un caso Mauro Corona per la Rai: ieri, sabato 12 dicembre, su Rai1, nel corso di «Linea bianca», il nuovo programma sulla montagna condotto da Massimiliano Ossini, è andata in onda un’intervista allo scrittore-alpinista al centro di precedenti polemiche per le affermazioni giudicate offensive rivolte alla giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer nel corso del talk «#cartabianca», e per questo allontanato dallo stesso.

Immediate le critiche per questa scelta della rete ammiraglia, che ora si scusa, riconoscendo «la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è asciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai».

L’episodio per cui Corona è stato allontanato dalla terza rete del Servizio pubblico risale a fine settembre. Ospite del programma di Bianca Berlinguer, lo scrittore-alpinista aveva zittito la giornalista e conduttrice, per poi apostrofarla con un insulto: «gallina».

Corona si era poi scusato intervenendo alla nuova trasmissione radiofonica di Daria Bignardi. «Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato — si era giustificato —, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo... però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato».

