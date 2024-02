IL CORTOCIRCUITO DEI DEMOCRATICI AMERICANI: SE LA PRENDONO CON IL FUOCO AMICO DEL "NEW YORK TIMES" - L’EDITORE DEL QUOTIDIANO, A.G. SULZBERGER, RIVELA CHE “LA CASA BIANCA È ESTREMAMENTE TURBATA” PERCHE' IL GIORNALE FA TROPPO SPESSO RIFERIMENTO ALL'ETA’ DELL'81ENNE BIDEN: "È IL PIU' ANZIANO, CONTINUEREMO A COPRIRE INTERAMENTE E IN MODO GIUSTO..." (È LA STAMPA, BELLEZZA!)

sede del new york times a manhattan

(ANSA) - La Casa Bianca è "estremamente turbata" dalla copertura del New York Times sull'età del presidente. Lo ha detto l'editore A.G. Sulzberger assicurando comunque che il quotidiano "continuerà" la sua copertura "completa e giusta". "Continueremo a coprire interamente e in modo giusto non solo Donald Trump ma anche il presidente Joe Biden", ha detto Sulzberger in un'intervista a The Reuters Institute for the Study of Journalism, secondo quanto riporta Politico.

arthur gregg sulzberger

Biden è impopolare e "il più anziano" alla presidenza: "abbiamo coperto queste due realtà in modo ampio e la Casa Bianca" si è "estremamente turbata", ha spiegato l'editore del New York Times. La scorsa settimana una ex del quotidiano, Margaret Sullivan, aveva osservato come la copertura dell'età di Biden fosse esagerata e si era augurata un intervento di Sulzberger per "abbassare i toni".

JOE BIDEN

"Non stiamo dicendo" che il tema dell'età di Biden "è la stessa cosa dei cinque casi in tribunale di Trump. Sono temi diversi ma sono veri tutti e due, e il pubblico deve sapere di tutti e due. Se si esalta una cosa e se ne minimizza un'altra, nessuno dei due lati ha motivo di crederti nel lungo termine", ha messo in evidenza Sulzberger.

