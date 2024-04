7 apr 2024 17:20

CORTOCIRCUITO A LUCI ROSSE PER LE FEMMINISTE AMERICANE! – LA BIOGRAFIA DI CANDIDA ROYALLE, EX ATTRICE HARD CHE NEL 1984 HA FONDATO LA PRIMA CASA DI PRODUZIONE DI PORNO PER DONNE, RIACCENDE IL DIBATTITO TRA LE FEMMINISTE AMERICANE: DA UN LATO, C’E’ CHI CONSIDERA IL PORNO UNA “FORMA DI VIOLENZA TRA LE DONNE”, DALL’ALTRO, CHI PENSA CHE SI POSSA FARE DEL PORNO "ETICO"– LA STESSA ROYALLE, MORTA NEL 2015 A 64 ANNI, HA DOVUTO COMBATTERE FEROCEMENTE CON PARTE DEL MOVIMENTO PROPRIO PER GLI STESSI MOTIVI…