COSA ATTIRA DI PIÙ DELL’"AFFAIRE" SCAMARCIO-SARCINA-INCORVAIA? LO DICE BARBARA COSTA: “NON LE CORNA, NÉ L’AMICIZIA TRADITA. FA GOLA SAPERE CHE, PER FINTO-GOSSIP O PER VERITÀ, C’È CHI RIESCE A GUSTARSI QUEL MASCHIO DI SCAMARCIO. FIGO E SPOCCHIOSO, SI ROMPE IL CA**O A FARE INTERVISTE - PRIMA DI VALERIA GOLINO HA AVUTO SOLO DUE FIDANZATE, E UNA È UNA CERTA ANGELA, CONTERRANEA, CON CUI È STATO INSIEME DAI 16 AI 26 ANNI. UNA CHE ALMENO UN CORNINO CE L’HA, E INDOVINATE CON CHI? LAURA CHIATTI…”

riccardo scamarcio laura chiatti

Barbara Costa per Dagospia

Riccardo Scamarcio: chi non se lo sc*perebbe volentieri, di gusto, e più volte? E dai, come me, per una volta, siate sincere, siate spudorate: cosa ci attira di più dell’"affaire" Scamarcio-Sarcina-Incorvaia? Non le corna, né l’amicizia tradita, nemmeno l’amore finito. Fa gola sapere che, per finto-gossip o per verità, c’è chi riesce a gustarsi quel maschio lì.

riccardo scamarcio romeo e giulietta

E non mi riferisco allo Step che è stato, alle lagne svenevoli sui suoi occhioni azzurri nei suoi film sentimentali, ma al Riccardo Scamarcio di oggi, sempre figo, e spocchioso, quello che si rompe il caz*o a fare interviste, che le fa perché deve, per promuovere un film: è lì che ti guarda ogni volta tra lo scocciato e colui che si è appena svegliato, e per giunta di malumore.

scamarcio 8

Lo Scamarcio che sta lì, ti parla, solo per farti un favore, quello che “non leggo mai quello che scrivono di me”, così dice, così magari non è in realtà, ma allora Scamarcio, quello vero, chi è? Quello che se ne sbatte se lo fischi mentre sta su un palco e ritira un premio (“ma che caz*o siete venuti a fare?!”)? No, è il seduttore seriale, nemmeno, è un introverso, un inguaribile irrequieto trovatosi a vivere un presente in cui è obbligo postarsi invincibili: “Io sono un ragazzo normale, egoista, diffidente, pazzo del mio mestiere. Recitare non è un lavoro, è sfidarsi, e per me è una necessità”.

riccardo scamarcio colpo d'occhio

Scamarcio, quello vero, crede e cita Pasolini, “il successo è l’altra faccia della persecuzione”, e detesta i social, è a-social perché dei social “ho paura, io lì non ci sono, anche se c’è chi si spaccia per me. I ragazzini dovrebbero imparare a toccarsi, invece di chattare, e a far sesso sul serio”.

Scamarcio, quello vero, ricorda con emozione “l’estate dei miei 14 anni”, quando la ragazza di cui era cotto l’ha lasciato cuocere sotto il sole per un’ora: “Dalle 12 all’una sono morto di un dolore così eccitante”, sì, però, in un’altra intervista, narra la stessa storia ma ci cambia il finale, dice che la ragazza in questione non è mai arrivata, e quindi niente, o meglio, la notizia c’è, ed è che anche Scamarcio va in bianco! Due di picche a Scamarcio?

scamarcio 3

Non è possibile, uno che riconosciuto per strada provoca non dico svenimenti ma ammucchiate di selfie, e allora, diciamola tutta, il Riccardo mandato in bianco non era mica l’uomo di oggi, ma un 14enne in fregola, ormoni a mille, che un anno prima aveva perso la verginità, con la 17enne Giovanna, nella Puglia amata terra sua: “Mi ha praticamente violentato nel bagno della sala giochi. È stato bello”.

Scamarcio dice che prima di Valeria Golino ha avuto solo due fidanzate, e una è di sicuro una certa Angela, conterranea, con cui è stato insieme dai 16 ai 26 anni. Angela che almeno un cornino ce l’ha, e indovinate con chi? Laura Chiatti, sicuro, sul set di "Compagni di Scuola". Ma con la Chiatti è storia di una notte, eppure il gossip, quello più cattivo, afferma che Scamarcio non sia un tipo troppo fedele, seppur lui insista a raccontarci che è un uomo del Sud, con quei valori lì, che se non ho capito male sarebbero che “la donna deve fare la donna e l’uomo deve fare l’uomo”. Mah.

scamarcio 2

Scamarcio dice che ama le donne indipendenti, che si lasciano proteggere, e da cosa, e da chi? Rincara: “L’uomo è il capobranco, la donna gli sta accanto e si occupa dei figli”. Che tristezza, Scamarcio è uomo all’antica, lui non è mai andato a trans, però “non mi turba chi ne è attratto. È un orientamento sessuale legittimo, e del tutto personale”. Scamarcio dice sempre come la pensa, e la politica lo infiamma, “è il mio pensiero fisso”, e qui Scamarcio pensa che “un uomo politico non può fare come caz*o gli pare”, e che “Tangentopoli ha buttato giù una classe politica e non ha insegnato niente”.

scamarcio

Giusto, e Scamarcio ci ri-prende in pieno quando dice che “la mia generazione è nata e cresciuta con una visione catastrofista del futuro, per cui le cose possono andare solo peggio rispetto al presente e al passato”. Però lui promuove il governo giallo-verde, l’ha votato anche se non rivela chi tra i due partiti contraenti, tuttavia per lui Salvini “non è un razzista, e il governo ingloba una parte di pensiero nazionalista nel senso più nobile del termine”.

Scamarcio recita in inglese e francese, è conteso da registi di fama internazionale, personalmente io l’ho adorato da terrorista, da sessantottino, ma pure da gay. Scamarcio si batte per salvare il nostro fare cinema, ha la testa piena di idee, di rivoluzioni, lui è “anarchico dentro, io contesto le regole, contesto lo Stato!”. È “un idealista non ideologico”, ma pure un “liberale non liberista”, perché “nel liberismo vince il più forte, sempre”. In passato ha votato Bertinotti, poi PD, e mettici pure che lui da attore giudica i politici “per come recitano”, e qui i più pip*a “stanno a sinistra”.

scamarcio 6

L’attore migliore per anni è stato “Berlusconi, irraggiungibile, anche perché era il padrone della produzione”. Riccardo Scamarcio su un set è stato 5 ore passivo con Monica Bellucci seminuda addosso, a lui le scene di sesso “imbarazzano, specie quelle omosex”, sarà però a me in quelle esibizioni di sesso simulato, il ragazzo appare convincente, a me poi che, nutrita a porno, sul grande schermo, a far sesso, non mi convince nessuno!

scamarcio 4

Scamarcio è “anticonformista conformato”, antieuro che tifa(va) ministro dell’Economia Alberto Bagnai, al limite Giulio Sapelli, e comunque Scamarcio a Pierluigi Bersani quando era a capo del PD gliel’ha detto in faccia, che “il "ce lo chiede l’Europa" non ha senso, all’UE devi battere i pugni sul tavolo, minacciare di andartene!”. E Bersani gli ha pure risposto! Gli ha detto: “Sì, vabbè, ciao”. Riccardo Scamarcio, ti prego, non arrenderti.

scamarcio 7 CLIZIA INCORVAIA - FRANCESCO SARCINA - RICCARDO SCAMARCIO riccardo scamarcio monica bellucci riccardo scamarcio con clizia incorvaia a spasso per roma nel 2015 riccardo scamarcio valeria golino e riccardo scamarcio riccardo scamarcio (2) riccardo scamarcio foto di bacco riccardo scamarcio 6 riccardo scamarcio ANGHARAD WOOD riccardo scamarcio mine vaganti