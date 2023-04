STANNO PER SCHIUDERSI NUOVI TELE-ORIZZONTI PER LA D’URSO?

COSA BOLLE IN PENTOLA PER BARBARELLA D’URSO? - LA 65ENNE VIENE FOTOGRAFATA DA “NUOVO” INSIEME A MARCO LEONARDI

COMPLICITÀ, SORRISI, ABBRACCI: BARBARA D’URSO SFILA MANO NELLA MANO CON UN UOMO…SPECIALE

Gian Marco Merlo per “Nuovo settimanale”

barbara durso marco leonardi da nuovo settimanale 1

Un'amicizia fatta di complicità, carezze e abbracci. Ma non c'è alcuna nuova in storia d'amore in corso per Barbara d'Urso. A Marco Leonardi ex amministratore delegato di Mediaset Premium e, prima ancora, direttore acquisizione e vendita dei diritti dell'azienda di Cologno Monzese la conduttrice è legata da un sentimento di grande stima e affetto. Lo dimostrano bene questi scatti esclusivi di Nuovo, che raccontano un in contro a cena tra i due.

Da Pomeriggio Cinque a Sanremo?

A tavola, però, il menu principale prevede un argomento spinoso: la permanenza nelle reti del Biscione della d'Urso, che nelle ultime settimane ha lanciato segnali di apertura alla concorrenza. La padrona di casa di Pomeriggio cinque si è regalata un'incursione in Rai negli studi Domenica in, ospite dell'ex rivale Mara Venier.

barbara durso marco leonardi da nuovo settimanale 3

«Me l'ha chiesto Mara e non potevo dire di no», ha detto Barbara, giustificando la sua presenza nel videomessaggio a sorpresa destinato all'amica Gabriella Labate. Ma soprattutto la d'Urso ha spiazzato tutti siglando la pace con Lucio Presta, il potente manager dei vip (tra cui Amadeus) che potrebbe aprirle un giorno le porte del Festival di Sanremo.

Lui l'aveva definita «suora laica» per aver recitato la preghiera Eterno riposo in diretta tivù su Canale 5 assieme a Matteo Salvini e per tre anni si erano allontanati. «In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la pace», ha detto ora la conduttrice, chiudendo la lunga diatriba con l'agente.

barbara durso marco leonardi da nuovo settimanale 2

Ma che cosa c'entra Marco Leonardi in tutto questo? È semplice: secondo voci di corridoio, sarà lui il nuovo direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Per l'attuale dirigente Giorgio Restelli è arrivata l'ora della pensione. Già diventato collaboratore esterno nel 2022, il manager manterrà la sua consulenza con il Biscione ancora per poco, con l'obiettivo di affiancare il successore nella gestione del lavoro, rivelandogli preziosi consigli.

Ed ecco quindi che Marco Leonardi - in vista della promozione - è già entrato nel ruolo. E la sua prima missione potrebbe essere proprio quella di convincere Barbara a non abbandonare Canale 5. L'argomento è servito in tavola. Ora non resta che scoprire se il romantico "corteggiamento" darà i suoi frutti.

barbara durso marco leonardi da nuovo settimanale 4