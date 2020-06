9 giu 2020 10:49

COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI - PURE LA LAPIDE PER I CADUTI DI CODOGNO È SBAGLIATA (NON SONO ''CADUTI'') - MOLINARI E IL PAESE TRANS - INCIPIT DI UN ARTICOLO A FIRMA ANTONIO MONDA SULLA STAMPA: «LA PRIMA VOLTA CHE HO VISTO CATE BLANCHETT È AVVENUTO SULLO SCHERMO». IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO - SECONDO FERRUCCIO SANSA DEL 'FATTO', CHE CITA IL 'GUARDIAN' DEL GIORNO PRIMA, L’OSSERVATORIO DI MAUNA LOA SI TROVEREBBE IN FLORIDA. ORA, A PARTE CHE IL 'GUARDIAN' NON NE PARLA, MAUNA LOA TROVASI ALLE HAWAII