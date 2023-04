CAFONALINO FACCIO COSE, VEDO GENDER – A ROMA SCENDONO IN STRADA I GIOVANI TRANS, IN DIFESA DELLA “CARRIERA ALIAS”, OVVERO LA POSSIBILITÀ DI USARE IL PROPRIO “NOME DI ELEZIONE” NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ – LE BANDIERE NON SONO ARCOBALENO, MA AZZURRE, ROSA E BIANCHE. GLI ALTOPARLANTI SPARANO “ANOTHER BRICK IN THE WALL” DEI PINK FLOYD (CHE FANTASIA…), GLI SLOGAN SONO LOFFI E TRA I/LE MANIFESTANTI GIRANO BOTTIGLIE DEL VINO “ROCCELLA”. ARIDATECE LE DRAG QUEEN! – FOTO BY DI BACCO