DAGOREPORT

https://m.dagospia.com/gli-attriti-tra-amadeus-e-presta-scoppiarono-al-festival-di-sanremo-dello-scorso-anno-quando-379097

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il "Corriere della Sera"

[…]

amadeus presta

Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di un distacco tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro — Sanremo in primis — avrebbero dovuto fare da collante. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione. A quel punto la notizia da privata è diventata velocemente pubblica.

Negli ultimi tempi Lucio Presta ha allargato i suoi già ampi orizzonti, dimostrandosi ancora più attivo sul mercato televisivo, a partire dalla nuova collaborazione con Checco Zalone, un colpo notevole, di cui la sua società di produzione (Arcobaleno Tre di cui è stato il fondatore, mentre ora il figlio Niccolò è amministratore unico) ha seguito tutto il tour.

amadeus con lucio e nicolo presta

Non solo, il manager ha acceso impegni anche con Barbara D’Urso e Myrta Merlino, Bianca Berlinguer e Nunzia De Girolamo. Impegni che si sono andati ad aggiungere a un’agenda già fitta di incontri, una rivoluzione che forse ha contribuito a minare i rapporti con la vecchia guardia dei suoi assistiti (Antonella Clerici però ha appena rinnovato il suo accordo con Presta).

Certo colpisce la decisione di Amadeus di recidere il rapporto con il suo storico manager a poco più di un mese dal Festival di Sanremo (in programma dal 6 al 10 febbraio), quindi a ridosso dell’appuntamento per lui più importante, spia di un’amicizia che evidentemente si è sfilacciata se non ha potuto resistere per un’altra quarantina di giorni.

paolo bonolis

A Sanremo non ci sarà dunque Presta, che in questi anni è sempre stato l’uomo ombra di Amadeus, tirando fuori dal cilindro per ben due volte (2020 e 2023) Benigni — uno dei suoi tanti assistiti — come superospite.

Italia Oggi registra anche le frizioni con un altro «volto» di Lucio Presta, ovvero Paolo Bonolis: «Di sicuro ha preso le distanze dal manager la moglie Sonia Bruganelli» (che però ha preso pure le distanze dal marito, visto che ormai sono separati di fatto come hanno raccontato loro stessi, ndr ) e che ora si fa rappresentare sempre più spesso da Gabriele Parpiglia.

amadeus lucio presta

Il portafoglio di Presta rimane comunque ricco: tra i tanti, ci sono anche Marco Liorni (in grande ascesa), Ezio Greggio, Eleonora Daniele, Lorella Boccia, Giulio Golia, Giovanni Vernia e, ovviamente, la moglie Paola Perego.

lucio presta barbara d'urso myrta Merlino lucio presta barbara durso pier silvio berlusconi - poster by macondo renzi lucio presta MYRTA MERLINO LUCIO PRESTA matteo renzi lucio presta flavio briatore con lucio presta lucio presta LUCIO PRESTA E MATTEO RENZI lucio presta paolo bonolis