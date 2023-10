22 ott 2023 14:20

COSA NON È DISPOSTO A FARE JARED LETO PER RESTARE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE – LO SVALVOLATISSIMO ATTORE E CANTANTE DEI “30 SECONDS TO MARS” HA DECISO DI ENTRARE IN GRAN STILE SUL PALCO DEL SUO ULTIMO CONCERTO IN TEXAS – ALLO “ZILLER PARK” DI AUSTIN, IL VINCITORE DEL PREMIO OSCAR È ENTRATO SUL PALCO LANCIANDOSI CON IL BUNJEE JUMPING – LETO DOVREBBE ANDARCI PIANO CON QUESTE GAG-ATE: NONOSTANTE SEMBRI ANCORA UN PISCHELLO, HA GIA’ SUPERATO I 50 ANNI… - VIDEO