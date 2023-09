COSA NON SI FA PER UN PELO DI SHARE – NEL POMERIGGIO DI RAI1 NUNZIA DE GIROLAMO E GIANLUCA SEMPRINI RACCOLGONO L’EREDITÀ TRASH DI BARBARA D’URSO: PREOCCUPATI PER LA CONCORRENZA DI MYRTA “MAGA" MERLINO SU CANALE5, HANNO DEDICATO UNO SLOT DI “ESTATE IN DIRETTA” ALLA DEPILAZIONE – COME ESPERTA DEL PELO C’ERA VALERIONA MARINI A DISCETTARE SULLE CONDIZIONI TRICOLOGICHE DELLE SUE ASCELLE…

Marco Zonetti per Dagospia

Cosa non si fa per raccattare qualche punto di share in più. Dopo una comoda estate senza competitor, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai1, Estate in diretta, nella sua ultima settimana di programmazione si è visto arrivare in diretta concorrenza il ciclone Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque.

Nel tentativo di arginare una possibile moria di share a vantaggio del talk di Canale5, De Girolamo-Semprini hanno dapprima allungato l'anteprima del loro programma trasformandola in uno spazio monstre di oltre mezz'ora, ma soprattutto hanno effettuato una brusca virata sul trash, quello che veniva rimproverato alla buona Barbara D'Urso, ora in buen retiro a Londra.

Prendendo spunto dalle mattane di Giorgia Soleri sulla passerella di Venezia, la coppia di Rai1 ha dato spazio quindi al dilemma atavico: "Depilarsi sì o no? Le nuove frontiere della femminilità", con ospite fra gli altri Valeria Marini, chiamata a discettare - con dovizia di particolari - circa le condizioni tricologiche delle sue ascelle. Ricordando fra l'altro come, ai suoi tempi d'oro, il regista del suo film Bambola, Bigas Luna, le avesse imposto di non depilarsi, e di presentarsi "nature" anche sui red carpet. Il servizio pubblico di Rai1 pagato con il canone è anche questo insomma. Aridatece la D'Urso, viene però da dire...

