COSA PREVEDE LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANREMO E LA RAI? PRESTO LO SAPREMO! – IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA HA DATO RAGIONE ALL’ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI: LA LORO RICHIESTA DI ACCEDERE AGLI ATTI, TRADIZIONALMENTE BLINDATI CHE AFFIDANO ALLA TV DI STATO I DIRITTI PER L’UTILIZZO ECONOMICO DEL FESTIVAL È LEGITTIMA – TUTTO È NATO DALLA CONTESTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI “SANREMO GIOVANI”, POI L’AFI HA SCATENATO L’INFERNO…

Gianfranco Ferroni per “Verità & Affari”

Si alza il velo su numeri e accordi alla base dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana e in particolare sulla convenzione tra la Rai e il Comune di Sanremo. Il Tar della Liguria, infatti, ha dato ragione all’Associazione Fonografici Italiani che chiedeva di poter accedere agli atti che affidano alla televisione di Stato i diritti per l’utilizzo economico e lo sfruttamento commerciale del Festival. L’operazione trasparenza è una piccola svolta: si tratta infatti di atti che in tutti questi anni sono sempre rimasti blindati.

Dalla Liguria arriva una legnata per il Comune di Sanremo e la Rai: riguarda il festival più famoso d’Italia, quello della canzone. L’autore non è, come qualcuno potrebbe pensare, Antonio Ricci: il fondatore di “Striscia la notizia” su Canale 5 è stato sempre pronto a smascherare gli intrighi sanremesi dedicandovi spazio e servizi, ma stavolta le parole dure come pietre provengono dal Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale, che ha dato ragione all’Afi, l’Associazione Fonografici Italiani, rappresentata dagli avvocati Dario De Blasi e Alberto Gava.

E’ stato salvaguardato il diritto del ricorrente ad “accedere, mediante visione ed estrazione copia, agli atti e ai documenti amministrativi” in tema di “convenzione (stipulata tra la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. e il Comune di Sanremo per gli anni 2018, 2019 e 2020) avente ad oggetto l’affidamento a Rai - Radio Televisione Italiana dei diritti (di titolarità del Comune di Sanremo) di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale del ‘Festival della Canzone Italiana’ e del relativo red carpet, su base esclusiva e sul territorio italiano ed estero”, oltre ad “eventuali atti di proroga e/o rinnovo della convenzione” per i “diritti di utilizzazione economica e sfruttamento commerciale” che sono stati “adottati in relazione e/o ai fini dell’edizione del Festival di Sanremo 2021 e della manifestazione ‘Sanremo Giovani edizione 2021’” e molto altro ancora.

GLI ATTI

Si tratta di atti che tradizionalmente erano blindati, ai quali il Comune sanremese e la Rai e hanno sempre impedito la semplice visione. Il Tar ligure, ordinando “di consentire l’accesso alla documentazione”, ha dato ragione all’Afi che voleva conoscere il contenuto delle convenzioni: i fonografici erano partiti contestando il regolamento di “Sanremo Giovani”, chiedendone “la sospensione nella parte in cui aveva abbassato da 36 anni a 30 anni l’età massima prevista come requisito di partecipazione e non aveva previsto un adeguamento degli indennizzi riservati ai giovani artisti”.

Da Viale Mazzini si rispondeva affermando che “il regolamento di ‘Sanremo Giovani’ è una prerogativa esclusiva di Rai, che lo redige in base alle proprie insindacabili esigenze editoriali e nell’ambito della vigente convenzione e degli accordi in essere con il Comune di Sanremo”. Apriti cielo: Afi non si è fermata, e ha scatenato l’inferno, fino a veder riconosciuto il suo interesse a conoscere il contenuto delle convenzioni.

La Sezione Seconda del Tar scrive che “va ordinato al Comune di Sanremo di consentire alla ricorrente, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della presente sentenza, l’accesso alla documentazione richiesta con la nota del 21 ottobre 2021, nelle forme della visione e dell’estrazione di copia”, osservando che “l’azione degli enti locali non può ritenersi sottratta alle regole pubblicistiche in tema di trasparenza”. La vicenda non si fermerà qui, perché non mancheranno le risposte del Comune di Sanremo e della Rai. E pensare che nella convenzione le due parti prevedevano una “clausola di riservatezza”.

